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Nowe ustalenia Chin i USA. Pekin podał szczegóły porozumienia handlowego

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Xi Jinping i Donald Trump
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
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Pekin przedstawił w poniedziałek szczegóły ostatnich uzgodnień handlowych z Waszyngtonem, potwierdzając kontynuację rozmów i działania mające na celu złagodzenie części wzajemnych ceł.

Chiny opublikowały szczegóły porozumienia handlowego wypracowanego podczas ostatnich negocjacji z USA. Tego rodzaju uregulowanie "z jednej strony zapewnia obu stronom przestrzeń do oceny wdrożenia ustaleń i przemyślenia, jak dalej rozwijać relacje gospodarczo-handlowe (...), a z drugiej (...) tworzy stosunkowo stabilne i przewidywalne środowisko regulacyjne dla współpracy przedsiębiorstw" - zaznaczył resort, odnosząc się do wydłużenia zawartego w Kuala Lumpur rozejmu handlowego do 10 stycznia 2027 r.

Ustalenia te są wynikiem ósmej rundy negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku i Waszyngtonie przy okazji trzydniowej wizyty państwowej chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w USA.

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Porozumienie pomiędzy Chinami a USA

Zgodnie z komunikatem ministerstwa handlu uzgodniono powołanie chińsko-amerykańskiej Rady Handlowej. Pod jej nadzorem realizowany będzie program wzajemnej obniżki taryf celnych. W ramach porozumienia obie strony obniżą cła na towary o wartości 30 mld dolarów. Dla ponad 90 proc. z nich oznacza to zniesienie karnych ceł i powrót do standardowych, podstawowych stawek stosowanych w handlu międzynarodowym. Osobno powołana zostanie Rada ds. Inwestycji.

Jak przekazano, USA obniżą cła m.in. na chińskie zabawki, artykuły dla dzieci, sprzęt AGD, wyposażenie kuchni i łazienek oraz dekoracje świąteczne. Chiny zredukują taryfy na amerykańskie produkty rolne, artykuły higieny osobistej, sprzęt medyczny oraz węgiel.

Włączenie węgla do obniżek ma sprzyjać jego importowi przez Chiny w latach 2027-2028. Jak twierdzi Biały Dom, na którego komunikat powołuje się agencja Reuters, Pekin zobowiązał się do sprowadzania w tym okresie 10 mln ton surowca rocznie. Strona amerykańska dodała do listy produktów rolnych m.in. kukurydzę, pszenicę, nabiał i mięso.

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Opublikowany przez chiński resort handlu wykaz podsumowuje ponadto plany utworzenia grupy roboczej ds. rolnictwa oraz stworzenia kanału komunikacji dotyczącego incydentów z użyciem sztucznej inteligencji.

Chiny zadeklarowały również ułatwienia dla zagranicznych instytucji finansowych i kontynuację negocjacji o zwiększeniu liczby bezpośrednich lotów pasażerskich.

Źródło: PAP
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Tagi:
Xi JinpingDonald TrumpUSAChinyCła Donalda TrumpaWymiana handlowaCła
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