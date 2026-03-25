Gospodarka emocjonalna na fali. Wielka zmiana w Chinach

Most łączący Chiny i Koreę Północną nad rzeką Jalu Źródło: Reuters

O chińskiej gospodarce emocjonalnej po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2024 r. - po tym, jak wybuchł szał na zabawki Labubu firmy Pop Mart. Konsumenci, którzy w ostatnich latach byli pragmatyczni i oszczędni, nagle zaczęli wydawać pieniądze na zaspokajanie zachcianek.

Nowa fala w Chinach

- Ludzie nie kupują jedynie rzeczy. Kupują też uczucia, tożsamość i poczucie więzi - powiedziała w rozmowie z CNBC Ashley Dudarenok, założycielka firmy konsultingowej ChoZan.

Z danych ChoZan wynika, że w trakcie lutowych obchodów początku lunarnego Nowego Roku, konsumenci wydali znacznie mniej pieniędzy - w porównaniu do 2023 r. - na tradycyjne produkty, jak świąteczne upominki spożywcze (tzw. nian huo), a więcej na podróże czy kosmetyki.

- To, co ludzie kupowali kiedyś, jak alkohol i orzech, wynikało z obowiązków społecznych i tradycji. Obecnie ludzie kupują pudełka z upominkami, designerskie zabawki i nikt nie jest krytykowany z tego powodu - dodała Dudarenok.

Według niej przejście to przejście w okresie najważniejszego chińskiego święta odzwierciedla zmiany w nastrojach konsumenckich - Chińczycy bardziej dążą do osiągnięcia satysfakcji, niż zaspokajania podstawowych potrzeb.

Mniej drogich rzeczy, więcej emocji

Lutowy raport firmy DaXue Consulting pokazał, że towary materialne, jak świece do aromaterapii i kosmetyki, są coraz ważniejszymi elementami chińskiej gospodarki emocjonalnej.

Z szacunków Centrum Badawczego iiMedia wynika, że wielkość gospodarki opartej na emocjach ma przekroczyć 4,5 biliona juanów (ok. 655 mld dolarów i ok. 2,4 bln zł) do 2029 r. - co będzie niemal dwukrotnym wzrostem w stosunku do wartości z 2024 r.

W 2025 r. wydatki konsumpcyjne w Chinach wzrosły o 2,3 proc. w skali roku, co oznacza znaczne wyhamowanie wobec 5,2 proc. w 2024 r. i 9,9 proc. w 2023 r.

Badanie przeprowadzone przez Bank Ludowy Chin pokazało, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku zainteresowanie zakupami drogich produktów było poniżej poziomu sprzed pandemii, jednak odsetek osób gotowych wydawać więcej na aktywności społeczne i rozrywkowe osiągnął najwyższy poziom od ośmiu lat.

"Poczucie kryzysu"

Kwestie tradycyjnie utożsamiane ze szczęściem i powodzeniem - jak zakup domu i samochodu oraz założenie rodziny - stają się coraz bardziej kosztowne - stwierdziła Allison Malmstein, ekspertka z DaXue Consulting.

Sytuacja na chińskim rynku nieruchomości jest coraz gorsza, a perspektywy są pesymistyczne, z kolei inflacja konsumencka osiągnęła w lutym najwyższy poziom od trzech lat - wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego Chin.

Jednocześnie rosnące koszty życia sprawiają, że Chińczycy niechętnie decydują się na dzieci, przez co w 2025 r. wskaźnik dzietności osiągnął rekordowo niski poziom. To z kolei potęguje uczucie samotności wśród wielu mieszkańców kraju.

Te czynniki razem wzięte wpływają na "poczucie kryzysu" u chińskiego konsumenta - podkreśliła Ashley Dudarenok z ChoZan. I w konsekwencji wiele osób wydaje pieniądze na rzeczy, które "przynoszą im radość".

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: CNBC Źródło zdjęcia głównego: DoublePHOTO studio/Shutterstock