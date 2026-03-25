Gospodarka emocjonalna na fali. Wielka zmiana w Chinach

Most łączący Chiny i Koreę Północną nad rzeką Jalu
Chińscy konsumenci coraz częściej wydają pieniądze na przedmioty i doświadczenia ze względu na ich emocjonalny wydźwięk, a nie wartość użytkową. To, co kiedyś było uznawane za impuls konsumencki, obecnie jest traktowane jako ważna część gospodarki - informuje CNBC.

O chińskiej gospodarce emocjonalnej po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2024 r. - po tym, jak wybuchł szał na zabawki Labubu firmy Pop Mart. Konsumenci, którzy w ostatnich latach byli pragmatyczni i oszczędni, nagle zaczęli wydawać pieniądze na zaspokajanie zachcianek.

Nowa fala w Chinach

- Ludzie nie kupują jedynie rzeczy. Kupują też uczucia, tożsamość i poczucie więzi - powiedziała w rozmowie z CNBC Ashley Dudarenok, założycielka firmy konsultingowej ChoZan.

Z danych ChoZan wynika, że w trakcie lutowych obchodów początku lunarnego Nowego Roku, konsumenci wydali znacznie mniej pieniędzy - w porównaniu do 2023 r. - na tradycyjne produkty, jak świąteczne upominki spożywcze (tzw. nian huo), a więcej na podróże czy kosmetyki.

- To, co ludzie kupowali kiedyś, jak alkohol i orzech, wynikało z obowiązków społecznych i tradycji. Obecnie ludzie kupują pudełka z upominkami, designerskie zabawki i nikt nie jest krytykowany z tego powodu - dodała Dudarenok.

Według niej przejście to przejście w okresie najważniejszego chińskiego święta odzwierciedla zmiany w nastrojach konsumenckich - Chińczycy bardziej dążą do osiągnięcia satysfakcji, niż zaspokajania podstawowych potrzeb.

Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dobre słowo i dwie tony złota. Tak sojusznicy porzucili Iran

Maciej Michałek, Tatiana Serwetnyk

Mniej drogich rzeczy, więcej emocji

Lutowy raport firmy DaXue Consulting pokazał, że towary materialne, jak świece do aromaterapii i kosmetyki, są coraz ważniejszymi elementami chińskiej gospodarki emocjonalnej.

Z szacunków Centrum Badawczego iiMedia wynika, że wielkość gospodarki opartej na emocjach ma przekroczyć 4,5 biliona juanów (ok. 655 mld dolarów i ok. 2,4 bln zł) do 2029 r. - co będzie niemal dwukrotnym wzrostem w stosunku do wartości z 2024 r.

W 2025 r. wydatki konsumpcyjne w Chinach wzrosły o 2,3 proc. w skali roku, co oznacza znaczne wyhamowanie wobec 5,2 proc. w 2024 r. i 9,9 proc. w 2023 r.

Badanie przeprowadzone przez Bank Ludowy Chin pokazało, że w ostatnim kwartale ubiegłego roku zainteresowanie zakupami drogich produktów było poniżej poziomu sprzed pandemii, jednak odsetek osób gotowych wydawać więcej na aktywności społeczne i rozrywkowe osiągnął najwyższy poziom od ośmiu lat.

Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty

"Poczucie kryzysu"

Kwestie tradycyjnie utożsamiane ze szczęściem i powodzeniem - jak zakup domu i samochodu oraz założenie rodziny - stają się coraz bardziej kosztowne - stwierdziła Allison Malmstein, ekspertka z DaXue Consulting.

Sytuacja na chińskim rynku nieruchomości jest coraz gorsza, a perspektywy są pesymistyczne, z kolei inflacja konsumencka osiągnęła w lutym najwyższy poziom od trzech lat - wynika z danych Narodowego Biura Statystycznego Chin.

Jednocześnie rosnące koszty życia sprawiają, że Chińczycy niechętnie decydują się na dzieci, przez co w 2025 r. wskaźnik dzietności osiągnął rekordowo niski poziom. To z kolei potęguje uczucie samotności wśród wielu mieszkańców kraju.

Te czynniki razem wzięte wpływają na "poczucie kryzysu" u chińskiego konsumenta - podkreśliła Ashley Dudarenok z ChoZan. I w konsekwencji wiele osób wydaje pieniądze na rzeczy, które "przynoszą im radość".

pc

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: DoublePHOTO studio/Shutterstock

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował
Dowiedz się więcej:

Nowy podcast "Gotowe na biznes" już wystartował

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zobacz także:
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata
shutterstock_2466205459
Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
Z kraju
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
Moto
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
Rynki
Elon Musk
Musk: albo zbudujemy Terafab, albo nie będziemy mieć chipów
Tech
Giełda USA, Donald Trump
Potężne transakcje chwilę przed wpisem Trumpa. "Ktoś właśnie stał się o wiele bogatszy"
Rynki
Karol Nawrocki
Przerobili pomysł prezydenta. Nowy projekt w Sejmie
Z kraju
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Fiskus dzwoni, eksperci ostrzegają. "Są potem wykorzystywane przeciwko nim"
Dla firm
Cieśnina Ormuz
Iran przepuścił dwa statki
Ze świata
Donald Trump
Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa
Ze świata
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
Z kraju
Słupy wysokiego napięcia
Odcięte kluczowe połączenie. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"
Ze świata
shutterstock_2272218553
Zachorowało 150 osób. Pilne zarządzenie i zakaz sprzedaży
Turystyka

