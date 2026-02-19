Logo TVN24
Ze świata

Fala nabiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników

Pekin, Chiny
Zagadkowa dymisja dowódcy chińskiej armii
Źródło: TVN24
Pekin zaostrza restrykcje wobec urzędników państwowych, których dzieci przebywają za granicą - informują źródła dziennika "South China Morning Post". Chińska kampania antykorupcyjna zwiększa swój zasięg, a nowe obostrzenia mają na celu dalszą weryfikację lojalności kadr w rządzie i spółkach państwowych.

- Półnadzy urzędnicy to ci, których dzieci mieszkają za granicą, ale ich małżonkowie wciąż są w Chinach. Są oni teraz poddani wzmożonemu monitoringowi i muszą terminowo zgłaszać odpowiednie informacje - przekazał hongkońskiemu dziennikowi informator powiązany z Komunistyczną Partią Chin (KPCh), zastrzegając anonimowość.

Zaostrzenie kontroli

Do tej pory uwaga organów ścigania koncentrowała się głównie na "nagich urzędnikach", czyli takich, których współmałżonkowie i potomstwo wyemigrowali na stałe, co zgodnie z przepisami z 2014 r. blokowało im ścieżkę awansu.

Obecnie Wydział Organizacyjny Komitetu Centralnego KPCh uznał, że nawet częściowe powiązania zagraniczne na kluczowych stanowiskach zwiększają ryzyko infiltracji. Źródła gazety wskazują również, że skorumpowani politycy często wykorzystują krewnych jako ogniwo w łańcuchu transferu nielegalnych środków poza Chiny kontynentalne.

W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W dowództwie nie ma już nikogo. Co to oznacza dla świata?

Maciej Michałek

Rośnie "nieufność wobec Zachodu"

W ostatnich miesiącach stanowiska stracili m.in. dyrektor instytutu powiązanego z jednym z ministerstw oraz menedżer czołowego państwowego ubezpieczyciela. W obu przypadkach bezpośrednim powodem dymisji było zatajenie faktu posiadania przez ich dzieci "zielonych kart" w USA.

Utrata zaufania partii oznacza zazwyczaj definitywny koniec kariery politycznej. Restrykcje dotykają też szeregowych pracowników. W niektórych prowincjach na południu kraju nakazano oddawanie paszportów i uzyskiwanie zgód na wyjazd nawet wiele lat po przejściu na emeryturę. Eksperci oceniają ten trend jako przejaw rosnącej "nieufności wobec Zachodu".

Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zagrożenie zza Wielkiego Muru. "Szok dopiero się zaczyna"

Tech

Bezprecedensowa fala dymisji

Działania te wpisują się w zakrojoną na szeroką skalę kampanię antykorupcyjną prowadzoną przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga od dojścia do władzy w 2012 r.

Pomimo że urzędnicy służby cywilnej oraz menedżerowie państwowych spółek i sektora finansowego pozostają głównym celem organów ścigania, kampania uderza także w przemysł obronny i wojsko. W ciągu ostatnich trzech lat doszło do bezprecedensowej fali dymisji, w tym ministra obrony, Li Shangfu, czy dowódców sił rakietowych odpowiedzialnych za arsenał nuklearny. Kary śmierci (z odroczeniem na dwa lata) dostali pod zarzutem łapownictwa m.in. były prezes Bank of China czy zastępca prezesa Ludowego Banku Chin.

Pekin, Chiny
Pekin, Chiny
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Zwolennicy tej polityki podkreślają, że prowadzi to do oczyszczenia systemu. Przeciwnicy twierdzą, że operacja pozwala Xi na usuwanie potencjalnych przeciwników politycznych.

pc

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

ChinyPekin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica