Ze świata

Donald Trump o ofercie pomocy od Xi. "Chciałby porozumienia"

Donald Trump podczas wizyty w Chinach
Spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Prezydent Chin Xi Jinping zaoferował wsparcie w zakończeniu wojny z Iranem - poinformował w czwartek Donald Trump w rozmowie z Fox News. Dodał, że chiński przywódca złożył mu też obietnicę.

W czwartek w Pekinie odbyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Głównymi tematami rozmów były konflikt na Bliskim Wschodzie oraz sytuacja w cieśninie Ormuz. Trump przybył do Chin w środę i pozostanie tam do piątku. To jego pierwsza wizyta w tym kraju od 2017 roku.

Deklaracja Chin o pomocy

W wywiadzie dla Fox News Trump powiedział, że chińskiemu przywódcy zależy na zakończeniu konfliktu z Iranem. Według prezydenta USA, Xi Jinping miał zaoferować wsparcie w osiągnięciu porozumienia.

- Prezydent Xi chciałby, żeby doszło do porozumienia i powiedział: 'Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł' - relacjonował Trump.

Trump dodał, że Xi podkreślał znaczenie utrzymania otwartej cieśniny Ormuz. - Każdy, kto kupuje tak dużo ropy, oczywiście ma z tym jakieś powiązania, ale powiedział, że chciałby pomóc, żeby cieśnina Ormuz została otwarta - mówił prezydent USA.

Obietnica Chin w sprawie Iranu

Trump powiedział również, że Xi Jinping obiecał mu, iż Chiny nie będą wysyłać broni Iranowi. Fragmenty tej rozmowy zostały zaprezentowane w zapowiedzi wywiadu, którego pełna wersja ma zostać wyemitowana w czwartek w nocy czasu polskiego.

Jeszcze przed przyjazdem do Chin Donald Trump zapowiadał, że nie zamierza prosić Pekinu o pomoc w sprawie Iranu, ponieważ - jak mówił - Stany Zjednoczone jej nie potrzebują. Dodał, że choć Chiny udzielają pewnego wsparcia Teheranowi, mogłyby robić to w większym stopniu, a on sam "nie jest z tego powodu zły" na Xi Jinpinga. Porównał tę sytuację do amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.

Trump i Xi spotkali się w Pekinie. Rozmawiali o cieśninie Ormuz
Trump i Xi spotkali się w Pekinie. Rozmawiali o cieśninie Ormuz

TVN24

Uzgodnienia w sprawie cieśniny Ormuz

W oficjalnym sprawozdaniu Białego Domu podkreślono, że obie strony zgodziły się, iż cieśnina Ormuz "musi pozostać otwarta", a także że sprzeciwiają się jej militaryzacji oraz pobieraniu opłat za przepływ. Stanowisko to w dużej mierze pokrywa się z wcześniejszymi deklaracjami władz w Pekinie.

Sekretarz stanu Marco Rubio w wywiadzie dla NBC News zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie prosiły Chin o pomoc i "nie potrzebują ich wsparcia".

- Poruszyliśmy ten temat, by jasno przedstawić nasze stanowisko i upewnić się, że je rozumieją, ponieważ logiczne jest, że o tym rozmawiamy, biorąc pod uwagę, jak dominującą kwestią jest ten temat - powiedział Rubio.

pc

TVN24
pc
Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl
Donald TrumpKonflikt na Bliskim WschodzieXi Jinping
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
