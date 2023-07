Określili Tajwan jako państwo. Teraz przepraszają

Pod presją oburzonych chińskich internautów włoski producent biżuterii Bulgari przeprosił za określenie Tajwanu jako państwa - podała we wtorek agencja Reutera. Nie pierwszy raz luksusowe marki lub aktorzy przepraszają za sugestie, że Tajwan jest terytorium niezależnym od Chin.

Bulgari przeprasza Chiny

Internauci zarzucali firmie naruszenie suwerenności Chin i promowanie niepodległości Tajwanu. Nawoływali też chińskich ambasadorów marki do zerwania z nią współpracy.

Komunistyczne władze Chin uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i dążą do przejęcia nad nim kontroli, nie wykluczając przy tym możliwości użycia siły. Jedyna dopuszczalna forma wspominania o nim publicznie to nazywanie go "chińską prowincją" lub umieszczenie na liście "terytoriów".