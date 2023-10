Korupcja w Chinach. "Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego"

Jak podał portal stacji BBC, Liu Liange były prezes państwowego banku Bank of China został aresztowany. Kierował bankiem od 2019 roku do marca 2023 roku. Kilka tygodni później władze ogłosiły, że Liu Liange ostał oskarżony o korupcję.

Ukarani grzywną i więzieniem

Aresztowanie Liu Liange nastąpiło zaledwie tydzień po tym, jak został on usuniety z rządzącej Komunistycznej Partii Chin w następstwie oskarżeń Centralnej Komisji Kontroli, najważniejszego organu nadzorującego zwalczanie nadużyć finansowych. Zarzucono mu szereg nielegalnych działań, które doprowadziły do znacznego ryzyka finansowego.

Oskarżenia o nielegalne udzielanie pożyczek

Obejmują one oskarżenia o nielegalne udzielanie pożyczek, sprowadzanie zakazanych publikacji do kraju i wykorzystywanie swojej pozycji w banku do przyjmowania łapówek i innych korzyści, takich jak zaproszenia do prywatnych klubów i ośrodków narciarskich.