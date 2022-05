CNN: Pekin uciszył analityka, który informował o pogarszającej się sytuacji gospodarczej Chin

czytaj dalej

Z jednej strony się hamuje, a z drugiej dodaje gaz do dechy - powiedziała na antenie TVN24 ekonomistka Alicja Defratyka, odnosząc się do działań państwa w sprawie inflacji. Zdaniem ekspertki obecny poziom wzrostu cen "nie jest winą Putina". - To, co się dzieje, to skutek opóźnionych decyzji Rady Polityki Pieniężnej, już od wakacji ekonomiści, eksperci mówili, że powinny być podwyższane stopy procentowe, aby nie dopuścić do takiej sytuacji, z którą mamy do czynienia teraz - stwierdziła.