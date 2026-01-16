Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej

- Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się negocjowaniu i podpisywaniu przez kraje utrzymujące z nami stosunki dyplomatyczne jakichkolwiek porozumień o charakterze oficjalnym z regionem Tajwanu - oświadczył rzecznik MSZ Guo Jiakun na briefingu prasowym.
Dodał, że USA powinny "ściśle przestrzegać" ustaleń dwustronnych i nie naruszać suwerenności Chin.
Porozumienie USA z Tajwanem
Sprzeciw Pekinu wywołało ogłoszone przez amerykański resort handlu porozumienie, które zakłada, że tajwański rząd i firmy technologiczne zainwestują w Stanach Zjednoczonych łącznie 500 mld dolarów.
Minister handlu USA Howard Lutnick powiedział, że celem jest przeniesienie 40 proc. tajwańskich zdolności produkcyjnych czipów do kraju w zamian za obniżenie ceł z 20 do 15 proc.
Wicepremierka Tajwanu Cheng Li-chun zapewniła, że to "nie przenoszenie, lecz budowanie" globalnej ekspansji tajwańskiego przemysłu.
Światowy lider w produkcji zaawansowanych półprzewodników
Tajwan jest światowym liderem w produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników, co czyni go kluczowym elementem rywalizacji technologicznej mocarstw. USA od lat nalegają na dywersyfikację łańcuchów dostaw i zwiększenie produkcji czipów na swoim terytorium.
Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część własnego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.
Autorka/Autor: Pkarp/ams
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/VINCENT THIAN / POOL