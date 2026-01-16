Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej

Marcin Wojciechowski: interesy i Chin i Rosji zostały zlekceważone Źródło: TVN24+

- Chiny zdecydowanie sprzeciwiają się negocjowaniu i podpisywaniu przez kraje utrzymujące z nami stosunki dyplomatyczne jakichkolwiek porozumień o charakterze oficjalnym z regionem Tajwanu - oświadczył rzecznik MSZ Guo Jiakun na briefingu prasowym.

Dodał, że USA powinny "ściśle przestrzegać" ustaleń dwustronnych i nie naruszać suwerenności Chin.

Porozumienie USA z Tajwanem

Sprzeciw Pekinu wywołało ogłoszone przez amerykański resort handlu porozumienie, które zakłada, że tajwański rząd i firmy technologiczne zainwestują w Stanach Zjednoczonych łącznie 500 mld dolarów.

Minister handlu USA Howard Lutnick powiedział, że celem jest przeniesienie 40 proc. tajwańskich zdolności produkcyjnych czipów do kraju w zamian za obniżenie ceł z 20 do 15 proc.

Wicepremierka Tajwanu Cheng Li-chun zapewniła, że to "nie przenoszenie, lecz budowanie" globalnej ekspansji tajwańskiego przemysłu.

Światowy lider w produkcji zaawansowanych półprzewodników

Tajwan jest światowym liderem w produkcji najbardziej zaawansowanych półprzewodników, co czyni go kluczowym elementem rywalizacji technologicznej mocarstw. USA od lat nalegają na dywersyfikację łańcuchów dostaw i zwiększenie produkcji czipów na swoim terytorium.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część własnego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.

