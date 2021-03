Chińczycy atakują zachodnie firmy za reakcję na doniesienia o przymusowej pracy Ujgurów

Chińskie media kontynuują krytykę zachodnich firm, które wyrażały zaniepokojenie doniesieniami o pracy przymusowej Ujgurów przy produkcji bawełny w regionie Sinciang. Partyjny dziennik "Renmin Ribao" skrytykował za to w czwartek między innymi marki H&M, Burberry, Adidas i Nike.

"Nie pozwolimy, by zagraniczne firmy jadły chiński ryż, ale rozbijały chińską miskę" - to jedno z haseł promowanych w sieci społecznościowej Weibo przez "Renmin Ribao" i inne państwowe media ChRL. Internauci nawołują do bojkotów, a celebryci zrywają współpracę z napiętnowanymi firmami.