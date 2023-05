Jest uważany za ojca sztucznej inteligencji, teraz ostrzega. "Jest to dość przerażające"

Geoffrey Hinton, uważany w świecie nowych technologii za ojca sztucznej inteligencji, odchodzi z firmy Google. Choć zarzeka się, że jego rezygnacja jest związana z przejściem na emeryturę, to wyznaje jednocześnie, że żałuje swojej pracy. - Algorytmy jeszcze nie są tak inteligentne jak my, ale to tylko kwestia czasu - prognozuje Hinton. Przyznaje też, że niektóre scenariusze dotyczące przyszłości budzą w nim przerażenie.

W swoim artykule dla "New York Times" Hinton snuje czarne wizje dotyczące rozwoju sztucznej inteligencji. Zdaniem naukowca, gdy to narzędzie trafi w niepowołane ręce, może zostać użyte do "złych rzeczy". Proszony przez BBC o rozwinięcie tej myśli, odpowiada, że jest to "najgorszy i najbardziej koszmarny scenariusz". - Można sobie wyobrazić, że na przykład Władimir Putin postanawia użyć sztucznej inteligencji do osiągnięcia własnych celów - mówi.