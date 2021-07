Pomyłka banku i gigantyczny przelew na koncie. "Jakby ktoś zasnął na klawiaturze"

- To nie był błąd, że pojawiło się jedno lub dwa zera więcej, a raczej błąd, jakby ktoś zasnął na klawiaturze - żartował James. - Byłem podekscytowany, to na pewno. I zaskoczony, jak ta kwota znalazła się na moim koncie. Zastanawiałem się, czy to nie spadek po bogatym wujku - kontynuował mieszkaniec Baton Rouge w Luizjanie, który nieoczekiwany przelew odkrył w ubiegłą sobotę.