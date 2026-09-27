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Ze świata

Chaos na lotnisku. Stan klęski żywiołowej w 50 dystryktach

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Suvarnabhumi Airport
Tajlandia pod wodą. Ulewy zalały ulice
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: tatnews.org
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Ulewy, podtopienia i stan klęski żywiołowej. Tak trudna sytuacja jest w Bangkoku. Ogromne problemy dotknęły nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Lotnisko Suvarnabhumi pogrążyło się w chaosie.

Opóźnienia na lotnisku

Pasażerowie przylatujący na lotnisko Bangkok-Suvarnabhumi czekali na bagaże nawet pięć lub sześć godzin. Od soboty opóźniają się też odloty. Władze portu lotniczego przekazały, że Thai Airways zabrakło pracowników obsługi naziemnej, a część wózków do przewozu bagażu uległa awarii - napisał portal dziennika "Bangkok Post".

Zakłócenia zaczęły się w sobotę, 26 września, i trwały także w niedzielę. Lotnisko Bangkok-Suvarnabhumi poinformowało, że otrzymało skargi zarówno od pasażerów czekających na odlot, jak i od osób, które po przylocie nie mogły odebrać bagażu.

Podtopienia w Bangkoku

Według ustaleń lotniska podtopienia w kilku rejonach utrudniły pracownikom Thai Airways dotarcie do pracy. W efekcie przewoźnikowi zabrakło personelu do obsługi samolotów. Sytuację pogorszyły awarie części wózków bagażowych.

Niektóre odloty się opóźniły, a rozładunek bagaży z przylatujących samolotów trwał dłużej niż zwykle. Bagaże z kilku lotów pozostały na lotnisku.

Lotnisko zwiększa obsadę i informuje pasażerów

Lotnisko podało, że wraz z Thai Airways pracuje nad zwiększeniem liczby osób obsługujących bagaże, naprawą wózków i zapewnieniem sprzętu zastępczego. Skierowało też dodatkowych pracowników do stref odbioru bagażu i punktów obsługi pasażerów.

Informacje o statusie bagaży mają pojawiać się na lotniskowych ekranach. Zaplanowano również regularne komunikaty w strefach odbioru. Osoby potrzebujące pomocy mogą zadzwonić na całodobową infolinię AOT pod numer 1722.

Ulewy w Tajlandii

Stan spowodowanej ulewami klęski żywiołowej objął 50 dystryktów w okolicach Bangkoku. W rejonie stolicy Tajlandii spadło 300 mm deszczu, przepełniając kanały i pracujące na maksymalnych obrotach przepompownie - przekazał w niedzielę portal dziennika "Thai Examiner".

Deszcz padał nieprzerwanie od czwartku. Domy, sklepy i drogi na dotkniętych obszarach zostały zalane. W wielu miejscach rozległe podtopienia utrudniały ruch na stołecznych ulicach. Stacje pomp w Bangkoku pracowały z łączną maksymalną wydajnością około 1200 metrów sześciennych na sekundę. W mieście otworzono ponad 200 schronisk, do których ewakuowano ponad 4 tys. osób.

Do soboty ponad 84 tys. osób w 21 prowincjach w całej Tajlandii zostało dotkniętych powodzią - przekazała agencja AP.

Wiele firm w Bangkoku nie pracowało w sobotę. Izba Handlowa Tajlandii ostrzegła przedsiębiorstwa przed przedłużającymi się zakłóceniami w transporcie i dostawach oraz absencją niemogących dotrzeć na miejsce pracowników. Deszcz w niedzielę ma być już znacznie słabszy.

Czytaj też: Bangkok po ulewie. "Wszystko jest zniszczone"

Powodzie w Tajlandii w 2011 roku pochłonęły życie ponad 500 osób i zniszczyły miliony domów - przypomniała Associated Press.

Źródło: "Bangkok Post", PAP
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Tagi:
TajlandiaThai AirwaysLinie lotnicze
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