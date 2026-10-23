Ze świata Chaos na lotnisku po zaostrzeniu kontroli. Kolejki i spóźnienia na loty Oprac. Alicja Skiba |

Turyści je uwielbiają. Najatrakcyjniejsze metropolie świata Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alexanderstock23/Shutterstock

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W piątek rano czas oczekiwania wyniósł 1,5 godziny.

Zaostrzenie kontroli na lotnisku

Decyzję o wprowadzeniu dodatkowych środków bezpieczeństwa podjął duński Urząd Transportu po wykryciu nieprawidłowości.

Nie ujawniono żadnych szczegółów, ale z relacji podróżnych wynika, że przeprowadzana jest ręczna kontrola bagażu podręcznego.

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Utrudnienia w weekend

Przedstawicielka portu lotniczego, Lise Agerley Kurstein, przekazała telewizji TV 2, że utrudnienia potrwają przez weekend. Jak dodała, problem powinien zostać rozwiązany na początku przyszłego tygodnia.

Władze lotniska zaapelowały do podróżnych w komunikacie o przybycie dwie godziny przed wylotem do kraju wewnątrz strefy Schengen oraz trzy w przypadku podróży poza ten obszar.

Wielu pasażerów, cytowanych przez media, przyznaje jednak, że aby zdążyć należy mieć jeszcze większy zapas czasu.