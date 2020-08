Ropa drożeje. "Ożywienie popytu jest lepsze, niż się tego spodziewano"

Ceny ropy mocno drożeją. - Ożywienie popytu na ropę jest lepsze, niż się tego spodziewano, a to wspiera ceny surowca - wskazał Michael McCarthy, główny strateg rynku w CMC Markets Asia Pacific.

Prezes Aramco Amin Nasser prognozuje, że popyt na ropę na świecie będzie rósł przez resztę tego roku, pomimo że w wielu regionach globu trwa walka o opanowanie epidemii COVID-19. Nasser wskazał, że zużycie ropy naftowej w Azji wróciło już prawie do poziomów "sprzed koronawirusa".

- Ożywienie popytu na ropę jest lepsze, niż się tego spodziewano, a to wspiera ceny surowca - wskazał Michael McCarthy, główny strateg rynku w CMC Markets Asia Pacific. - Złagodzenie cięć dostaw ropy przez OPEC+ zostało już wycenione, ale sentyment co do ożywienia gospodarczego na świecie w drugiej połowie roku jest na razie mieszany - dodał.