Ceny ropy w dół. Rynek analizuje wpływ pakietu fiskalnego na gospodarkę USA

Pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki

Pakiet zakłada wypłatę po 1,4 tys. dolarów dla większości Amerykanów. To dodatek do zatwierdzonych w grudniu 2020 r. 600 dolarów.

Federalny tygodniowy zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 400 dolarów i będzie przedłużony do końca września. Do 15 dolarów na godzinę zwiększy się zaś federalna stawka płacy minimalnej w USA.

Odradzająca się pandemia może ograniczyć popyt

- Myślę, że rynkom zajmie to trochę czasu, aby ocenić, co się dzieje - mówi Daniel Hynes, starszy strateg rynków towarowych w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.