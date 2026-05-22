Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Ropa znowu w górę. Powodem niepokoju uran

|
Ropa, pole naftowe, Syria
Dr Mateusz Dadej o aktualnych cenach paliw
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED AL-RIFAI
Ropa naftowa podrożała na globalnych giełdach w piątek, po trzech sesjach spadków. Optymizm inwestorów co do zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie ostudził komunikat Iranu w sprawie uranu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 97,70 USD - wyżej o 1,40 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 104,63 USD za baryłkę, w górę o 2,00 proc., ale po spadku w tym tygodniu o ponad 4 proc.

Uran pozostanie w Iranie?

Oświadczenie Iranu dotyczące uranu wywołało niepokój o dalsze losy negocjacji na linii Waszyngton-Teheran w sprawie zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu Modżtaba Chamenei nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju, a jest to jeden z głównych punktów spornych między Iranem a USA.

Stany Zjednoczone deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej. Iran z kolei zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, ale zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowania cywilne. Ta ilość pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych.

Wysocy rangą urzędnicy Iranu uważają, że wysyłanie uranu za granicę naraziłoby kraj na przyszłe ataki ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Konsternacja na rynkach, sprzeczne komunikaty

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że Stany Zjednoczone są gotowe przeprowadzić dalsze ataki na Teheran, jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie pokojowe. Zasugerował jednak, że Waszyngton może poczekać kilka dni, aby "otrzymać właściwe odpowiedzi".

Sprzeczne oświadczenia USA i Iranu dotyczące kluczowych kwestii pozostawiają na rynkach niejasność - czy obie strony są bliżej porozumienia, czy daleko jeszcze do przełomu i kiedy zostaną w pełni wznowione przepływy nośników energii przez cieśninę Ormuz.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. wskazują, że wojna na Bliskim Wschodzie i ograniczenie dostaw ropy naftowej i innych produktów spowodowały, że globalne zapasy tych surowców wyczerpują się na świecie w rekordowym tempie.

Ceny paliwa w piątek. Benzyna 95 i olej są tańsze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ceny paliwa w piątek. Benzyna 95 i olej są tańsze

Moto

MAE: wciąż mamy 80 proc. zapasów

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) sygnalizuje, że jest gotowa do dalszego uwolnienia ropy ze strategicznych zapasów, jeśli zajdzie taka konieczność, po pierwszym uwolnieniu surowca w marcu - było to wówczas ok. 20 proc. strategicznych zapasów.

Takie zapewnienia przekazał dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol.

- Wciąż mamy 80 proc. naszych zapasów ropy - powiedział Birol w czwartek podczas eventu w Chatham House w Lodnynie.

- To, ile i czy w ogóle uwolnimy ropę z zapasów, będzie zależało od rozwoju sytuacji na rynkach i od decyzji rządów państw członkowskich - dodał.

Globalne zapasy ropy spadały w marcu i kwietniu w tempie ok. czterech mln baryłek dziennie - podała na początku maja MAE.

"Skutki mogą być dotkliwsze"

Tymczasem największe amerykańskie koncerny naftowe ostrzegają, że światowe rynki ropy naftowej mogą zbliżać się do "punktu zwrotnego", w którym ceny ropy wzrosną jeszcze bardziej, jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta.

- Zapasy ropy, które w ciągu ostatnich 2 miesięcy pomogły złagodzić zwyżkę cen surowca, teraz się kończą - powiedziała dyrektor finansowa Cevron, Eimear Bonner. - Pozostało bardzo niewiele bufora - ostrzegła.

Z kolei dyrektor generalny Exxon - Darren Woods, powiedział, że rynek ropy nie odczuł jeszcze w pełni skutków zakłóceń dostaw tego surowca.

- Jeśli cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, skutki na rynkach ropy mogą być jeszcze dotkliwsze - wskazał.

Z każdym dniem, gdy ten szlak wodny pozostaje zamknięty świat zużywa komercyjne zapasy ropy naftowej, rezerwy strategiczne i ropę, która była składowana na statkach załadowanych jeszcze przed rozpoczęciem 28 lutego wojny USA i Izraela z Iranem.

"Wiele zapasów ropy i wolnych mocy produkcyjnych zostało już wyczerpanych" - powiedziała Bonner.

19 min
Gen. Kellogg: jesteście liderem, wszyscy za wami się opóźniają
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gen. Kellogg: jesteście liderem, wszyscy za wami się opóźniają

Marcin Wrona

Skutki odczuwalne w Azji

Jak dotąd skutki kryzysu na rynkach ropy najbardziej odczuły kraje azjatyckie, gdzie krajowe rafinerie ograniczają produkcję, a władze zalecają mieszkańcom, aby rzadziej jeździli samochodami i pracowali z domu.

"Kiedy nadejdzie czerwiec-lipiec niektóre kraje uzależnione od importu ropy naftowej zaczną odczuwać dużo poważniejsze niedobory" - powiedział Andy O'Brien, dyrektor finansowy koncernu CococoPhillips.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
Gukesh Dommaraju
Oni trzęsą światowymi szachami. Wśród nich polski trener
Tomasz Wiśniowski
AdobeStock_319132778
"Lepiej zepsuć święta, niż ryzykować, że kolejnych nie będzie"
Agata Daniluk
Objaw Raynauda najczęściej jest wywoływany przez zimno
Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Ropa naftowaIranKonflikt na Bliskim Wschodzieuran
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
Turystyka
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Sikorski
Sikorski: obecność wojsk USA w Polsce pozostanie mniej więcej na tym samym poziomie
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
TVN24
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Powodzie w Chinach
Szła ulicą pełną wody, nagle się potknęła. Nagranie
METEO
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
TVN24
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
TVN24
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica