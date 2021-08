Jak będą kształtować się ceny ropy? Prognozy analityków

Zdaniem analityków Goldman Sachs najbliższe miesiące mogą stać pod znakiem wyraźnych wahań cen ropy. Jak podkreślają eksperci, ceny będą kształtowane bardziej przez stronę podażową niż popytową. Wynika to między innymi z niewielkiego wzrostu produkcji w krajach OPEC+.

Ceny ropy naftowej - prognozy

Analitycy GS wskazują, że zapotrzebowanie na ropę z innych niż Chiny regionów świata sprawia, iż globalny popyt na ten surowiec obniżył się jedynie nieznacznie. Ich zdaniem w najbliższych dwóch miesiącach będzie się on utrzymywał na poziomie 97,8 mb/d w stosunku do 98,4 mb/d wcześniej.

W prognozie wskazano, że ceny ropy będą kształtowane bardziej przez stronę podażową niż popytową. Wynika to z niewielkiego wzrostu produkcji w krajach OPEC+, braku perspektyw na uruchomienie w najbliższym czasie eksportu z Iranu i dyscypliny producentów gazu łupkowego.

Ceny paliw w górę

Paliwa na stacjach są wyraźnie droższe niż przed rokiem, co napędza inflację w Polsce. W lipcu i czerwcu ceny surowców rosły w dwucyfrowym tempie, wszystko wskazuje jednak na to, że z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia również w kolejnych miesiącach.