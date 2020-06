Cięcia na rynku ropy naftowej przedłużone

Ograniczenia wydobycia ropy naftowej zostaną przedłużone o miesiąc - zdecydowały kraje OPEC i inni producenci tego surowca, którym przewodzi Rosja, czyli grupa OPEC+. Do końca lipca podaż ropy ma pozostać ograniczona o około 10 milionów baryłek dziennie.

Ograniczenie wydobycia

W kwietniu producenci ropy z 23 krajów OPEC+ zobowiązali się do ograniczenia dziennej podaży ropy od 1 maja o prawie 10 mln baryłek. Podjęte wówczas ustalenia miały obowiązywać do końca czerwca.

Porozumienie ws. największej w historii obniżki wydobycia ropy, o 10 proc. światowej podaży, miało doprowadzić do zrównoważenia światowych rynków ropy w trudnym momencie, gdy pandemia SARS-CoV-2 doprowadziła do spadku popytu o jedną trzecią, a wojna podażowa między OPEC a Rosją groziła kryzysem nadpodaży. Ceny ropy spadały wcześniej do poziomów niespotykanych od lat 90.