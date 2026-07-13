Ze świata Skok cen na rynku ropy. Reakcja na wieści z Iranu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Donald Trump: Iranowi bardzo niewiele zostało i bardzo chce zawrzeć umowę Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek rano notowania ropy kształtują się następująco:

baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 74,36 dolara - wyżej o około 4,11 procent;

brent na ICE jest wyceniana po 79,11 dolara za baryłkę, w górę o 4,08 procent.

"Siły USA przeprowadziły w niedzielę kolejną falę nalotów na cele w Iranie, atakując dziesiątki obiektów w różnych lokalizacjach z wykorzystaniem precyzyjnej amunicji" - poinformowało Dowództwo Centralne, cytowane przez Reutersa. Z kolei Irańska Gwardia Rewolucyjna oświadczyła w poniedziałek, że zaatakowała amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie.

Amerykański atak na cele w Iranie - 12.07.2026 r. Źródło zdjęcia: CENTCOM/X

Trump o Iranie: to bardzo źli ludzie

Prezydent USA Donald Trump zapewnił w niedzielę, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej, mimo iż Iran wcześniej ogłosił jej zamknięcie po incydencie, w którym jeden ze statków, płynąc niezatwierdzoną trasą, został trafiony.

Amerykański przywódca stwierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach "zgodzili się na układ", a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie. - Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (...). To bardzo źli i chorzy ludzie - powiedział prezydent USA stacji NBC. Według Donalda Trumpa, USA były o krok od porozumienia z Teheranem.

- Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: "Jesteście chorzy" - mówił.

Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, Donald Trump odparł, że: "cieśnina jest otwarta, jeśli o nas chodzi".

Ormuz – cieśnina Źródło zdjęcia: Reuters

Mały ruch w cieśninie Ormuz

Przed wybuchem wojny pod koniec lutego przez cieśninę Ormuz przepływało około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

W niedzielę cieśninę pokonało zaledwie sześć statków - to, według danych firmy Kpler, najmniejsza liczba od pięciu tygodni.

MAE oceniła, że przywrócenie dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu doprowadziłoby do stanu, w którym światowe rynki ropy naftowej notowałyby nadwyżki surowca w czwartym kwartale 2026 roku, a następnie - potencjalnie - jeszcze większą nadwyżkę w 2027 roku.

Ostrzegła jednak, że eskalacja konfliktu bliskowschodniego "psuje perspektywy" i może podważyć prognozy, zgodnie z którymi w 2027 r. na rynkach na świecie możliwa jest nadwyżka ropy.

"W teorii światowa podaż ropy przekroczy w 2027 r. dzienne zużycie surowca o 4,63 mln baryłek" - oceniła MAE.

"Będzie to więc ogromna nadwyżka, która powinna uzupełnić zbiorniki magazynowe ropy na świecie mocno opróżnione podczas kryzysu bliskowschodniego" - podała MAE.

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Obawy o przyszłość porozumienia z Iranem

Nasilające się ataki pogłębiają obawy o przyszłość tymczasowego porozumienia między USA a Iranem, zawartego w zeszłym miesiącu w celu ponownego otwarcia cieśniny i zakończenia wojny po 60 dniach negocjacji.

Według opublikowanego w piątek raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej po podpisaniu porozumienia globalna podaż ropy wzrosła w czerwcu o 4,1 miliona baryłek dziennie, jednak nadal była o 9,4 miliona baryłek dziennie niższa od poziomu sprzed wojny,

Eskalacja, a nie zerwanie porozumienia

"Nadzieje na szybkie rozwiązanie ostatnich starć mogą okazać się złudne, biorąc pod uwagę weekendowy wzrost napięć" - ocenili analitycy ANZ w nocie.

Analityk rynku IG Tony Sycamore zwrócił uwagę, że umiarkowany wzrost cen ropy sugeruje, iż inwestorzy zakładają, że obecne zaostrzenie sytuacji jest jedynie eskalacją w ramach kruchego rozejmu, a nie jego całkowitym załamaniem.

- Na ile to założenie okaże się trafne, dopiero się przekonamy - dodał.