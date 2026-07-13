Skok cen na rynku ropy. Reakcja na wieści z Iranu
W poniedziałek rano notowania ropy kształtują się następująco:
- baryłka ropy West Texas Intermediate kosztowała na NYMEX w Nowym Jorku około 74,36 dolara - wyżej o około 4,11 procent;
- brent na ICE jest wyceniana po 79,11 dolara za baryłkę, w górę o 4,08 procent.
"Siły USA przeprowadziły w niedzielę kolejną falę nalotów na cele w Iranie, atakując dziesiątki obiektów w różnych lokalizacjach z wykorzystaniem precyzyjnej amunicji" - poinformowało Dowództwo Centralne, cytowane przez Reutersa. Z kolei Irańska Gwardia Rewolucyjna oświadczyła w poniedziałek, że zaatakowała amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie.
Trump o Iranie: to bardzo źli ludzie
Prezydent USA Donald Trump zapewnił w niedzielę, że cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla żeglugi handlowej, mimo iż Iran wcześniej ogłosił jej zamknięcie po incydencie, w którym jeden ze statków, płynąc niezatwierdzoną trasą, został trafiony.
Amerykański przywódca stwierdził też, że Irańczycy w sobotnich rozmowach "zgodzili się na układ", a niedługo potem uderzyli na statki w Ormuzie. - Mocno uderzyliśmy w nich zeszłej nocy (...). To bardzo źli i chorzy ludzie - powiedział prezydent USA stacji NBC. Według Donalda Trumpa, USA były o krok od porozumienia z Teheranem.
- Zgodzili się wczoraj na układ, idealny dla nas. Żadnej broni jądrowej, niczego. Zrezygnowali ze wszystkiego, a potem, gdy wyszli z pomieszczenia, w ciągu godziny wystrzelili dron w statek. Powiedziałem: "Jesteście chorzy" - mówił.
Pytany przez CNN o ogłoszenie przez Iran zamknięcia Ormuzu, Donald Trump odparł, że: "cieśnina jest otwarta, jeśli o nas chodzi".
Mały ruch w cieśninie Ormuz
Przed wybuchem wojny pod koniec lutego przez cieśninę Ormuz przepływało około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.
W niedzielę cieśninę pokonało zaledwie sześć statków - to, według danych firmy Kpler, najmniejsza liczba od pięciu tygodni.
MAE oceniła, że przywrócenie dostaw ropy naftowej z Bliskiego Wschodu doprowadziłoby do stanu, w którym światowe rynki ropy naftowej notowałyby nadwyżki surowca w czwartym kwartale 2026 roku, a następnie - potencjalnie - jeszcze większą nadwyżkę w 2027 roku.
Ostrzegła jednak, że eskalacja konfliktu bliskowschodniego "psuje perspektywy" i może podważyć prognozy, zgodnie z którymi w 2027 r. na rynkach na świecie możliwa jest nadwyżka ropy.
"W teorii światowa podaż ropy przekroczy w 2027 r. dzienne zużycie surowca o 4,63 mln baryłek" - oceniła MAE.
"Będzie to więc ogromna nadwyżka, która powinna uzupełnić zbiorniki magazynowe ropy na świecie mocno opróżnione podczas kryzysu bliskowschodniego" - podała MAE.
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Obawy o przyszłość porozumienia z Iranem
Nasilające się ataki pogłębiają obawy o przyszłość tymczasowego porozumienia między USA a Iranem, zawartego w zeszłym miesiącu w celu ponownego otwarcia cieśniny i zakończenia wojny po 60 dniach negocjacji.
Według opublikowanego w piątek raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej po podpisaniu porozumienia globalna podaż ropy wzrosła w czerwcu o 4,1 miliona baryłek dziennie, jednak nadal była o 9,4 miliona baryłek dziennie niższa od poziomu sprzed wojny,
Eskalacja, a nie zerwanie porozumienia
"Nadzieje na szybkie rozwiązanie ostatnich starć mogą okazać się złudne, biorąc pod uwagę weekendowy wzrost napięć" - ocenili analitycy ANZ w nocie.
Analityk rynku IG Tony Sycamore zwrócił uwagę, że umiarkowany wzrost cen ropy sugeruje, iż inwestorzy zakładają, że obecne zaostrzenie sytuacji jest jedynie eskalacją w ramach kruchego rozejmu, a nie jego całkowitym załamaniem.
- Na ile to założenie okaże się trafne, dopiero się przekonamy - dodał.