Koncerny wprowadzają limity tankowania

Limity na tankowanie

- Wprowadziliśmy limit na tankowanie, aby zagwarantować bezpieczeństwo dostaw - powiedziała agencji Reutera rzeczniczka prasowa koncernu MOL Pirosk Bakos. Jak dodała, klienci tankujący paliwo do kanistrów nie będą już uprawnieni do zakupu paliwa po regulowanej cenie.

"Piątkowy komunikat to sygnał, że utrzymanie cen regulowanych, które są obecnie znacznie niższe od tych rynkowych, może doprowadzić do niedoborów na stacjach" - komentuje agencja Reuters.

Regulowane ceny na stacjach

Limity nie obowiązują jednak obcokrajowców. Na początku czerwca zdecydowano się wyłączyć kierowców samochodów zarejestrowanych za granicą z możliwości kupna tańszych paliw. Doprowadziło to do konfliktu z Brukselą. Unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton wzywał Budapeszt do zawieszenia "dyskryminujących cen paliw".