Co z wakacjami? "Musimy się z tym liczyć"

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym Źródło: TVN24

- Region Zatoki Perskiej w ostatnich latach był jednym z głównych dostawców paliwa lotniczego. Europa podjęła strategiczną o transformacji, że przemysł rafineryjny to nie jest to, co chcemy w Europie ze względu na emisje. Wydawało się, że przeniesienie tej produkcji, rafinacji ropy naftowej w okolice Zatoki Perskiej, czyli tam gdzie jest sama ropa, jest rozsądne i możemy być importerem. Niestety ten kryzys pokazał, że tak do końca nie jest - powiedział Sikorski.

Mówiąc o paliwie lotniczym stwierdził, że choć dostawy z Zatoki Perskiej stanowiły "ważną część miksu importowego dla wielu krajów", dla Polski mają one mniejsze znaczenie.

- W Polsce mamy to szczęście cały czas, że konsumpcja paliwa lotniczego jest równa produkcji krajowej - powiedział szef Unimot.

Kryzys paliwowy

Sikorski dodał, że już można zaobserwować zmianę w zachowaniu ich klientów, szczególnie w przypadku lotów krótkodystansowych.

- Na krótkich połączeniach, my już obserwujemy, nasi klienci się tak zachowują, tankują więcej na lotnisku w Warszawie, w Katowicach czy w Krakowie niż tankowali przed wojną. Dlaczego? Bo lecąc do destynacji nie są pewni, że będą mogli tam zatankować. Wolą być zabezpieczeni - powiedział Sikorski.

Jego zdaniem to właśnie przez wzrost cen paliwa lotniczego konsumenci najszybciej odczują konsekwencje kryzysu paliwowego wywołanego wojną USA i Izraela z Iranem, który doprowadził do zablokowania cieśniny Ormuz. Przed wojną przez ten szlak przepływało 20 proc. światowej produkcji ropy i gazu.

Czy polecimy na wakacje?

Na pytanie, czy z powodu wzrost cen paliwa lotniczego "może się skończyć tym, że nie polecimy na wakacje?", prezes Unimot powiedział: - Oczywiście, należy się z tym liczyć.

Dodał, że dla przewoźników kluczowe są obecnie nie ceny paliwa, ale jego dostępność. W tym przypadku odniósł się do wczorajszej zapowiedzi niemieckiej linii Lufthansa, która zapwoiedziała, że odwoła 20 tys. lotów do października.

- Przecież nie mieliśmy takiej sytuacji, ja przynajmniej nie słyszałem, że Lufthansa powiedziała: kasuję połączenia, bo konsumenci przestali kupować bilety lotnicze. Lufthansa powiedziała: wyłączam te połączenia przez wzrost ceny paliwa. Ale również powiedzieli o tym, że jest problem z dostawą. Ja myślę, że ten problem dostawy jest znacznie ważniejszy niż kwestia ceny - stwierdził Sikorski.

'Musimy liczyć się z kryzysem"

- Nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja, bo jeżeli jutro ruszą dostawy przez cieśninę Ormuz, to w ciągu kilku tygodni wszystko może się ustabilizować. Będę pierwszy, który powie: nie panikujmy, mamy jeszcze zapasy strategiczne, możemy je wykorzystać i czekać. Jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, to będziemy mieć kryzys. Musimy się z tym liczyć - ocenił SIkorski.

Dodał, że Polska wykonała dobrą pracę i posiada zapasy na 90 dni.

Pozytywnie ocenił również system współpracy importerów i producentów paliw z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS).

- Najlepszym przykładem skuteczności tego rozwiązania był rok 2022, kiedy uratowaliśmy Ukrainę, uwalniając część polskich rezerw w momencie, gdy - co nie jest już tajemnicą - w dniu wybuchu wojny 24 lutego nasi sąsiedzi mieli zapasy zaledwie na trzy dni - powiedział.

Sikorski zaznaczył jednak, że "te rezerwy nie były budowane z myślą o tak ekstremalnym scenariuszu, jak długoterminowe zamknięcie cieśniny Ormuz".

