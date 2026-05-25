Ranking wzrostu cen paliw w UE. Od Polski lepsze tylko Węgry

Ceny paliw w Unii Europejskiej wzrosły w ubiegłym miesiącu o przeszło 20 procent w skali roku. W Polsce odnotowano wzrost o niemal 9 procent, co stanowi jeden z najniższych wyników w całej Wspólnocie - wynika z danych Eurostatu.

Ceny paliw rosły we wszystkich krajach UE w kwietniu 2026 roku, a w 15 z nich odnotowano wzrost powyżej 20 proc.

Najwyższe wzrosty odnotowano w Luksemburgu (+33,8 proc.), Francji i Szwecji (oba +29,3 proc.), Łotwie (+28,1 proc.) oraz Bułgarii (+27,8 proc.). Najniższe wzrosty odnotowano na Węgrzech (+1,5 proc.), Polsce (+8,8 proc.) i Włoszech (+12,9 proc.).

Łukasz Figielski

Ceny paliw w Unii Europejskiej

Patrząc na ceny oleju napędowego i benzyny w UE, w kwietniu 2026 roku wzrosły one o 33,7 proc. dla diesla i o 13,6 proc. dla benzyny w porównaniu z kwietniem 2025 roku. W marcu 2026 roku ceny oleju napędowego wzrosły o 19,8 proc., a benzyny o 9,4 proc.

W ujęciu miesięcznym konsumenci UE odnotowali wzrost cen oleju napędowego o 7,9 proc. oraz cen benzyny o 2,4 proc. W marcu 2026 roku olej napędowy wzrósł o 19,1 proc., a benzyna o 10,6 proc. w porównaniu z lutym 2026. Ceny oleju napędowego wzrosły we wszystkich krajach UE. Najwyższe wzrosty odnotowano w Słowenii (+23,5 proc.), Bułgarii (+19,5 proc.) i Cyprze (+18,0 proc.), natomiast najniższe w Polsce (+1,9 proc.), Rumunii (+2,3 proc.) i Bułgarii (+2,6 proc.).

Jeśli chodzi o ceny benzyny, 23 kraje UE odnotowały wzrost mdm. W Rumunii odnotowano spadek o 1,2 proc., tak samo w Hiszpanii (-4,6 proc.) i Polsce (-6,1 proc.).

Maciej Michałek

Program "Ceny Paliwa Niżej"

Obecny kryzys na rynku paliw jest spowodowany przedłużającą się wojną USA i Izraela z Iranem, przez którą zamknięta została cieśnina Ormuz - szlak morski, którym zwykle przepływa ok. 20 proc. światowej produkcji ropy i skroplonego gazu.

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji "Ceny Paliwa Niżej", który ma ograniczać wzrost cen tych produktów. Ustalane są na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na rynku krajowym, powiększonej o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową i podatek VAT.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
