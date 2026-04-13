Zaskoczenie w Niemczech. Padł rekord

"Niemcy na tym korzystają". Turystyka paliwowa po wprowadzeniu cen maksymalnych na stacjach
Po kilku dniach obniżek ceny paliw w Niemczech ponownie wzrosły. Benzyna i olej napędowy podrożały o około 12 eurocentów za litr. To największy wzrost notowany od czasu wprowadzenia przepisów ograniczających liczbę podwyżek na stacjach do jednej dziennie.

Wraz ze wzrostem ceny ropy naftowej na światowych rynkach na niemieckich stacjach benzynowych rysuje się zmiana trendu. Spadek cen paliw najwyraźniej na razie dobiegł końca - oceniła agencja dpa.

Jeszcze w niedzielę średnia dzienna cena benzyny E10 w Niemczech wynosiła 2,10 euro za litr, czyli o 9,1 centa mniej niż tydzień wcześniej. Cena oleju napędowego spadła o 14,7 centa, do 2,293 euro za litr.

Maja Piotrowska

Ceny paliw w Niemczech rosną

W poniedziałek w południe większość stacji benzynowych w Niemczech podniosła ceny. Po tym skoku paliwa w całym kraju były droższe niż o tej samej porze dzień wcześniej. Obowiązujące od 1 kwietnia przepisy pozwalają na podwyższenie cen tylko raz dziennie, o godz. 12, natomiast obniżki mogą być wprowadzane w dowolnym momencie.

Litr benzyny E10 kosztował w poniedziałek po południu 2,181 euro, czyli o 11,4 centa więcej niż przed południem. Cena oleju napędowego wzrosła w tym samym czasie o około 12,5 centa, do 2,385 euro - podał automobilklub ADAC.

Rządowe wsparcie dla kierowców

Od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego atakami USA i Izraela na Iran, w Niemczech gwałtownie wzrosły ceny paliw, które należą do najwyższych w Europie. W odpowiedzi na to koalicja rządowa ogłosiła w poniedziałek plan obniżenia podatku od paliw o 17 eurocentów za litr oraz wprowadzenia premii odciążeniowej dla pracowników w wysokości 1000 euro, zwolnionej z podatków i składek.

Według Instytutu Niemieckiej Gospodarki (IW) planowany pakiet ulg przygotowany przez niemiecką koalicję rządową jest zbyt kosztowny i mało precyzyjny. Jak podkreślono, premia w wysokości 1000 euro będzie kosztować budżet około 12 mld euro.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Igor Link/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
