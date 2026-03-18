Tak drogo nie było od 35 lat. Bezprecedensowa interwencja

Japonia. Kryzys paliwowy
"To regularna wojna energetyczna". Relacja Macieja Worocha z Dubaju
Źródło: TVN24
Cena benzyny w Japonii pobiła rekord i przekroczyła 190 jenów - przekazał nadawca NHK. To najwyższy poziom od 1990 roku. Władze próbują ustabilizować sytuację i uwalniają rezerwy ropy.

Średnia cena benzyny w Kraju Kwitnącej Wiśni osiągnęła w tym tygodniu wartość 190,8 jena (ok. 4,44 zł) za litr. Tak źle nie było od ponad 35 lat. Tokio chce ustabilizować ceny na poziomie 170 jenów (ok. 3,95 zł) - w związku z tym rozpoczęto w poniedziałek uwalnianie rezerw ropy.

Według danych Centrum Informacji Naftowej, które przywołuje NHK, 190,8 jena w poniedziałek to najwyższa cena odnotowana od sierpnia 1990 r., kiedy zaczęto stosować obecne metody badania rynku. Instytucja podkreśliła, że gwałtowny skok cen jest bezpośrednim skutkiem sytuacji geopolitycznej.

Zależność energetyczna Japonii

Japonia jest w wysokim stopniu zależna od importu surowców energetycznych, a jak zwraca uwagę minister gospodarki Japonii Ryosei Akazawa, ok. 70 proc. japońskiego importu ropy pochodzi z rejonu Zatoki Perskiej. Władze szacują, że dzięki uruchomieniu zapasów oraz systemowi dopłat dla stacji paliw, który ruszy od czwartku, uda się obniżyć koszty detaliczne w ciągu kilkunastu dni do 170 jenów.

Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"
Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"

Bartosz Żurawicz

Bezprecedensowa interwencja

W ramach bezprecedensowej interwencji do obiegu trafi łącznie 80 mln baryłek surowca, co odpowiada 45 dniom krajowego zużycia. Premierka Sanae Takaichi zapewniła wcześniej, że rezerwy "zostaną dostarczone do krajowych rafinerii tak szybko, jak to możliwe".

W pierwszej fazie, zainicjowanej w poniedziałek, rafinerie i firmy handlowe skorzystają z zapasów sektora prywatnego pokrywających 15-dniowe zapotrzebowanie. W kolejnym etapie uruchomione zostaną rezerwy państwowe. Decyzja Tokio jest reakcją na trwającą od 28 lutego wojnę Izraela i USA przeciwko Iranowi. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. ropy naftowej.

Mała wyspa na oku Trumpa. "To mogłoby doprowadzić do ostatecznego załamania"

Maja Piotrowska
Piotr Zgorzelski

Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Piotr Zgorzelski
Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCK ROBICHON

Ceny paliwJaponia
