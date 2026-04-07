Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Pali się czerwona lampka"

Trump: wtorek to ostateczny termin dla Iranu

Sześć tygodni temu świat praktycznie tonął w ropie naftowej. Na rynku panowała nadwyżka podaży, a ceny były niskie i stabilne. Teraz jednak niektóre segmenty rynku energetycznego zachowują się tak, jakby świat miał wkrótce pozostać bez paliwa - czytamy w artykule zatytułowanym "Pali się czerwona lampka z powodu niedoborów ropy".

Zakłócenia na rynku ropy

Kłopoty są pokłosiem wojny na Bliskim Wschodzie. Zmagamy się właśnie z największym w historii zakłóceniem dostaw ropy i utratą około 12-15 milionów baryłek surowca dziennie.

Szok podażowy tej wielkości jest po prostu nie do utrzymania. Ani awaryjne uwolnienie zapasów ropy, ani obiecane zwiększenie produkcji przez OPEC+ nie są w stanie wypełnić tej luki - twierdzi CNN.

Obecnie na rynku migają czerwone lampki, które ostrzegają o braku baryłek potrzebnych do zaspokojenia popytu i napędzania światowej gospodarki.

- Im dłużej to trwa, to jest to coraz bardziej przerażające zjawisko. Dzisiaj może nie mamy niedoborów, ale w końcu je będziemy mieli. Jeśli będziemy podążać obecną ścieżką, zabraknie nam paliwa - powiedział Andy Lipow, prezes Lipow Oil Associates.

"Jak ostatnia butelka wody"

Rynki kontraktów terminowych i fizyczne rynki ropy wysyłają poważne sygnały ostrzegawcze.

Kontrakty z terminem dostawy na koniec bieżącego miesiąca są znacznie droższe niż kontrakty na kolejne miesiące. Jest to sytuacja znana jako backwardation, która sugeruje, że rynek obawia się o podaż ropy, zwłaszcza w przypadku kontraktów długoterminowych.

Problemy z dostępnością surowca są głównym czynnikiem, który spowodował niemal dwukrotny wzrost cen amerykańskich kontraktów terminowych na ropę w tym roku, a mamy dopiero kwiecień. Cena ropy Brent - międzynarodowego benchmarku - przekroczyła 110 dolarów za baryłkę.

Jednak cena baryłek ropy na rynku fizycznym rośnie jeszcze szybciej - to kolejny sygnał ostrzegawczy. Cena "dated" Brent, która odzwierciedla obecną i rzeczywistą cenę fizycznych baryłek na świecie, osiągnęła w zeszłym tygodniu poziom 141,26 dolara - najwyższy od 2008 roku.

- To jak ostatnia butelka wody: jesteś gotów zapłacić za nią każdą cenę. Wycena ropy podczas szoku podażowego to bardziej sztuka niż nauka - stwierdził Vikas Dwivedi, globalny strateg ds. energii w Macquarie Group.

Ropa naftowa. Sygnały niedoboru

Kolejnym sygnałem niedoboru jest to, że Arabia Saudyjska, największy eksporter ropy na świecie, podobno nalicza klientom rekordowo wysokie ceny za dostawy ropy.

Według "Financial Times" Arabia Saudyjska żąda premii w wysokości 19,50 dolara za dostawę ropy do klientów w Azji w porównaniu z cenami referencyjnymi ropy Arab Light oraz do 30 dolarów powyżej ceny ropy Brent dla klientów w Europie.

Amerykanie płacą za to cenę i to dosłownie. Lipow szacuje, że w porównaniu z okresem przed wybuchem wojny wydają oni - bezpośrednio i pośrednio - około 830 milionów dolarów dziennie więcej na benzynę, paliwo lotnicze i inne paliwa transportowe.

Transport ropy na Bliskim Wschodzie przed wybuchem wojny Źródło: TVN24+

Kłopoty z produktami ropopochodnymi

Chociaż większość uwagi skupia się na rynkach ropy naftowej, potencjalne niedobory produktów rafinowanych, takich jak paliwo lotnicze, olej napędowy i benzyna, mogą stać się problemem dla gospodarki.

Ceny paliwa lotniczego podwoiły się w ciągu ostatniego miesiąca, ponieważ problemy z dostawami ropy przełożyły się na ograniczenia podaży. Lotniska zazwyczaj przechowują zapasy paliwa lotniczego wystarczające na zaledwie kilka dni, a linie lotnicze w ostatnich latach w dużej mierze zaprzestały zabezpieczania się i magazynowania własnego paliwa.

Lipow powiedział, że jest "bardzo zaniepokojony sytuacją w zakresie paliwa lotniczego". Zaznaczył jednak, że na długo przed tym, zanim branży zabraknie paliwa lotniczego, linie lotnicze zaczną odwoływać loty.

Ten trend już widać. Niektóre linie lotnicze ograniczają swoją zdolność przewozową. Na przykład linie lotnicze United Airlines planują ograniczyć rozkład lotów o 5 proc. w ciągu najbliższych sześciu miesięcy - w tym w kluczowym sezonie letnim.

Inne linie lotnicze już zaczęły podnosić ceny biletów i znosić niepopularne opłaty za bagaż. Według agencji Bloomberg niektóre lotniska we Włoszech wprowadziły ograniczenia dotyczące paliwa dla lotów.

Jeśli wojna będzie trwała, a cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne sześć do ośmiu tygodni, Dwivendi stwierdził, że mogą pojawić się niedobory oleju napędowego - a nawet benzyny, jeśli cieśnina pozostanie zamknięta przez cały sezon letni.

"Jakby w kadłubie statku była jedna wielka dziura"

Problemy te nie są łatwe do rozwiązania. W przeciwieństwie do ropy naftowej, dla której można znaleźć alternatywne trasy transportowe, paliwo lotnicze, olej napędowy i benzyna są zazwyczaj transportowane rurociągami z rafinerii do magazynów.

Niektóre kraje, obawiając się niedoborów, zaczęły wprowadzać ograniczenia, próbując zmniejszyć ogromną lukę między podażą a popytem. Po stronie podaży Chiny, Tajlandia, Pakistan i Korea Południowa ograniczyły eksport, a Rosja zakazała eksportu benzyny w związku z wojną z Ukrainą.

Aby złagodzić popyt i zapobiec niedoborom, niektóre kraje azjatyckie, w tym Birma i Bangladesz, wprowadzają racjonowanie paliwa.

Oczywiście ograniczenia te wiążą się z pewnymi kosztami, w tym ze spowolnieniem lokalnych gospodarek.

Stany Zjednoczone, największy na świecie producent ropy naftowej i czołowy rafiner, są w większym stopniu zabezpieczone przed kryzysem dostaw niż inne kraje.

Jednak USA nie są odporne na ten sam fizyczny niedobór ropy i paliw, który już teraz zmusza inne państwa do podejmowania trudnych decyzji.

- To tak, jakby w kadłubie statku była jedna wielka dziura. Problem zaczyna się w Azji, potem w Afryce i Europie. W pewnym momencie dotrze też do nas, do Stanów Zjednoczonych - stwierdził Kloza.

