Kategoria premium wśród owoców. Za niektóre trzeba słono zapłacić

Najpopularniejsze owoce luksusowe

Dziennikarze CNN informują, że owoce najwyższej jakości trafiają przede wszystkim do ekskluzywnych restauracji, w tym tych wyróżnionych gwiazdkami Michelin. Jednak z czasem mogą one trafić do powszechnej konsumpcji – tak było m.in. z jabłkami gatunku Honeycrips , winogronami Cotton Candy oraz Sumo Citrus , czyli tzw. brzydkimi pomarańczami, które są krzyżówką pomarańczy pępkowych, pomelo i mandarynek.

Z kolei na rynku amerykańskim pojawiły się w tym sezonie ananasy Rubyglow. Ich cena osiągnęła ok. 400 dolarów (ponad 1500 zł). Mimo inflacji i wzrostu cen artykułów spożywczych owoce osiągające astronomiczne ceny znajdują swoich klientów – donosi CNN. Prace nad wyhodowaniem ananasa o czerwonym zabarwieniu trwały ok. 15 lat. Pierwsze zbiory odbyły się w 2024 r. w Chinach. Ze względu na zainteresowanie tym gatunkiem owoców w USA planuje się przenieść ich uprawę do Kostaryki. Hurtownia sprzedająca Rubyglow pisze na swojej stronie, że jest to "rzadki klejnot".