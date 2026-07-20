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Kolejna bariera przekroczona. Tak drożeje gaz ziemny

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infrastruktura magazynowania LNG, Energetyka. Stalowy zawór rurociągowy reguluje przepływ skroplonego gazu ziemnego w terminalu LNG za pomocą kriogenicznych zbiorników zasobnikowych i platform przemysłowych
Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Ceny gazu w Europie przekroczyły barierę 60 euro za megawatogodzinę, osiągając najwyższy poziom od marca 2026 roku. To już szósta z rzędu sesja zakończona wzrostem notowań - informują w poniedziałek maklerzy. Walki na Bliskim Wschodzie doprowadziły do wstrzymania przepływu LNG przez cieśninę Ormuz i znaczącego spadku europejskich zapasów gazu.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) są po 59,82 euro za MWh, po zwyżce wcześniej do 60,66 euro za MWh, o 5,7 procent. Tak drogo nie było od 23 marca.

Ceny gazu kontynuują wzrosty trwające od sześciu sesji, gdyż nasilają się ataki USA i Iranu na Bliskim Wschodzie, co zwiększa ryzyko poważniejszych zakłóceń w dostawach energii z tego regionu.

Czytaj też: Zmiana w cenach ropy. Rynki gwałtownie reagują na wieści z Iranu

Zapasy gazu w UE się kurczą

Przepływ gazu LNG przez cieśninę Ormuz został praktycznie wstrzymany z powodu zaostrzenia działań wojennych amerykańsko-irańskich.

- Ceny gazu będą nadal wspierane przez ograniczenia w jego podaży oraz niskie zapasy tego paliwa w Europie i innych częściach świata - ocenił analityk Bloomberg Intelligence Henik Fung.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 53,7 procent wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 69,3 procent. Według szacunków firmy Gas Infrastructure Europe w magazynach znajduje się obecnie 606,61 TWh gazu.

Eskalacja działań wojennych USA i Iranu

Centralne Dowództwo USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły zakończyły dziewiątą z kolei noc ataków na Iran.

Dowództwo podało, że podlegające mu siły zaatakowały irańskie centra dowodzenia wojskowego, stanowiska obrony przeciwlotniczej i nadzoru wybrzeża, zdolności morskie, miejsca rozmieszczenia i odpalania rakiet oraz dronów, a także sieci łączności.

Odpowiedź Iranu i ostrzeżenia dla Amerykanów

Teheran odpowiedział wystrzeleniem pocisków "we wrogie cele", a ambasada USA w Bahrajnie ostrzegła, że posiada informacje wskazujące na to, że Iran może planować uderzenia na pewne lokalizacje w centrum stołecznej Manamy. Zaapelowano do Amerykanów w tym kraju, aby zachowali ostrożność.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w niedzielę, że dwa statki zostały unieruchomione, a dwa inne zrezygnowały z próby przepłynięcia "niebezpieczną trasą" w cieśninie Ormuz.

W niedzielę nasilała się wymiana ataków na obiekty cywilne i wojskowe, a Stany Zjednoczone i Iran zbliżyły się do pełnoskalowego konfliktu - napisał dziennik "Washington Post".

Źródło: PAP
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Tagi:
Gaz ziemny
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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