Rosja zwiększy dostawy gazu do Europy. Tymczasem ceny osiągają kolejne rekordy

Rosja zwiększy dostawy gazu do Europy, również tranzytem przez Ukrainę - zapowiedział w środę Władimir Putin. Prezydent Rosji podkreślał, że to odpowiedź na uderzający w kontynent kryzys energetyczny, a działania mogą ustabilizować rynek. W środę na europejskich rynkach gazu ceny tego surowca sięgnęły kolejnych rekordów.

Ceny gazu w górę

Kontrakty terminowe TTF na jesień i zimę tego roku, aż po koniec I kwartału 2022 r. są obecnie wyceniane na poziomie przekraczającym 100 euro za MWh. Jeszcze przed rokiem analogicznymi instrumentami handlowano po 15 euro za MWh, a ceny na rynku spot spadały nawet do poziomu 5 euro za MWh. Większość kontraktów terminowych na dostawy w tym i na początku przyszłego roku w ciągu miesiąca zdrożała z ok. 50 do ok. 115 euro za MWh.