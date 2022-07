Czarne chmury nad rynkiem gazu. Eksperci mocno podnoszą prognozy

We wtorek biuro analiz banku Goldman Sachs przedstawiło najnowszą prognozę dotyczącą cen gazu. Przypomniano, że w związku z awarią sprężarki odpowiedzialnej za przepływ gazu z Rosji przez Nord Stream 1 w połowie czerwca, Gazprom zmniejszył wolumen dostaw o 60 proc. Od tego czasu ceny gazu w kontraktach na najbliższe miesiące zwiększyły się średnio o 70 proc. i osiągnęły w holenderskim hubie TTF poziom 164 euro/MW (we wtorek po 13.30 cena za MW sięgała już ok. 170 euro -red.). Analitycy GS wskazali, że na ceny gazu wpływa też ryzyko eskalacji strajku norweskich pracowników rafineryjnych.

Ceny gazu. Goldman Sachs podnosi prognozy

W związku z tym Goldman Sachs podwyższył prognozy dotyczące cen gazu w holenderskim hubie TTF: ze 104 do 163 euro za MW w III kwartale br.; ze 105 do 166 euro za MW w IV kw. br.; z 76 do 158 euro za MW w I kw. 2023 r.; oraz z 75 do 106 euro za MW w II kw. 2023 r.