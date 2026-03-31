Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"

Oprac. Jan Sowa
|
gaz rury rura shutterstock_796288390_S
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Notowania gazu w Europie spadają po sygnałach, że USA są gotowe doprowadzić do zakończenia konfliktu z Iranem - przekazują maklerzy. Prezydent Donald Trump miał powiedzieć, że jest gotowy na taki krok bez względu na sytuację w cieśninie Ormuz.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) około godziny 11.30 były na poziomie około 53,5 euro za MWh - niżej o około 2,7 proc., po zniżce wcześniej o 2,7 proc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Maciej Michałek

Donald Trump gotowy zakończyć wojnę

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, iż jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. To doniesienia "The Wall Street Journal", który powołuje się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, aby wznowił swobodny przepływ handlu - podał "WSJ". Chociaż deeskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej byłaby ulgą dla rynków energetycznych, to niepewność dotycząca cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla ok. 1/5 światowych dostaw LNG - trzyma inwestorów w napięciu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łukasz Figielski

Ekstremalna zmienność cen gazu

"Konflikt na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczny i jest ryzyko dalszej utraty dostaw gazu" - piszą w rynkowej nocie analitycy Timera Energy. "Gwałtowne zmiany oczekiwań co do dostaw gazu napędzają na rynkach ekstremalną zmienność cen i niską płynność rynku" - dodają. Analitycy wskazują, że na razie zainteresowanie europejskimi kontraktami terminowymi na gaz utrzymuje się na najniższym poziomie od października 2025 r., a wielu uczestników rynku zamknęło w tym miesiącu pozycje z powodu utrzymującej się na rynkach dużej niepewności. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost cen gazu w Europie i Azji - od początku tego miesiąca - do najwyższych poziomów od 3 lat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpIranceny gazu
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica