Rynek w odwrocie. "Ekstremalna zmienność"

Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) około godziny 11.30 były na poziomie około 53,5 euro za MWh - niżej o około 2,7 proc., po zniżce wcześniej o 2,7 proc.

Donald Trump gotowy zakończyć wojnę

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, iż jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta. To doniesienia "The Wall Street Journal", który powołuje się na przedstawicieli amerykańskiej administracji. Prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, aby wznowił swobodny przepływ handlu - podał "WSJ". Chociaż deeskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej byłaby ulgą dla rynków energetycznych, to niepewność dotycząca cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku dla ok. 1/5 światowych dostaw LNG - trzyma inwestorów w napięciu.

Ekstremalna zmienność cen gazu

"Konflikt na Bliskim Wschodzie pozostaje dynamiczny i jest ryzyko dalszej utraty dostaw gazu" - piszą w rynkowej nocie analitycy Timera Energy. "Gwałtowne zmiany oczekiwań co do dostaw gazu napędzają na rynkach ekstremalną zmienność cen i niską płynność rynku" - dodają. Analitycy wskazują, że na razie zainteresowanie europejskimi kontraktami terminowymi na gaz utrzymuje się na najniższym poziomie od października 2025 r., a wielu uczestników rynku zamknęło w tym miesiącu pozycje z powodu utrzymującej się na rynkach dużej niepewności. Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował wzrost cen gazu w Europie i Azji - od początku tego miesiąca - do najwyższych poziomów od 3 lat.

Źródło: PAP