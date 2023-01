Ceny gazu na europejskim rynku spadają. To najniższy poziom od 16 miesięcy

czytaj dalej

Urząd Regulacji Energetyki wezwał kilkanaście przedsiębiorstw do korekty taryf na gaz. Jak wyjaśniono, firmy zajmujące się obrotem gazem mają siedem dni na złożenie do regulatora wniosków o korekty taryf. PGNiG Obrót Detaliczny nie odpowiedziało, czy otrzymało takie wezwanie. "Obecnie naszą spółkę, zgodnie z decyzją z dnia 17.12.2022 roku, do 31.03.2023 roku obowiązuje taryfa ogłoszona przez Prezesa URE" - poinformowało TVN24 Biznes biuro prasowe spółki.