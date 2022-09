Rozmowy o nowym podatku. W piątek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów

czytaj dalej

Getin Noble Bank przejdzie przymusową restrukturyzację - poinformował w piątek Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Działalność banku ma zostać przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Jak zapowiedziano, docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank, będzie działał pod nazwą VeloBank. Wyjaśniamy, co to oznacza dla klientów.