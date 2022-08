Kąpiel góra 5 minut, ciemne witryny w sklepach. Tak Europa oszczędza energię

Ceny gazu w Europie osiągnęły w miniony piątek 341 euro za MWh, blisko rekordowego poziomu 345 euro z marca - poinformował portal France24. Ceny energii wzrosły m.in. dlatego, że dostawy surowca z Rosji pozostają ograniczone. Moskwa w przeszłości pokrywała około 40 proc. zapotrzebowania UE na gaz. Ponadto Gazprom ogłosił trzydniowe zamknięcie całego gazociągu Nord Stream 1. Jak wynika z komunikatu firmy, gaz nie popłynie do Niemiec w dniach od 31 sierpnia do 2 września. Europa obawia się też drastyczniejszych cięć zimą.

Niemcy

Francja

W połowie lipca we Francji, która otrzymuje około jednej piątej dostaw gazu z Rosji, ogłoszono plan "umiaru energetycznego", który ma zostać przedstawiony pod koniec września. Rząd zamierza zabronić sklepom pozostawiania otwartych drzwi w czasie, kiedy działa klimatyzacja lub ogrzewanie, podświetlania reklam i bilbordów od godziny 1 w nocy do 6 rano, co obowiązuje już dziś w miastach do 800 tys. mieszkańców.