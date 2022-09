Europa walczy ze skutkami rosnących cen energii. Rachunek wynosi już pół biliona euro

Europa walczy ze skutkami rosnących cen energii

Analitycy zwrócili uwagę, że w Hiszpanii ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych spadły o blisko 25 proc. od szczytu w marcu br. "Jest to efekt uzyskania zgody od KE na wprowadzenie limitu cen gazu na poziomie 50 euro/MWh na najbliższe 12 miesięcy" - wyjaśniono. Dodano, że działanie to miało oddzielić ceny energii elektrycznej od cen gazu – "decydenci zakładali, że rachunki za energię elektryczną będą o połowę niższe dla ok. 40 proc. gospodarstw domowych". Z kolei we Włoszech, mimo obniżenia VAT-u i dopłat do rachunków, "cena energii elektrycznej w sierpniu osiągnęła rekordową wartość ponad 50 cEUR/kWh".