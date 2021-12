Ceny energii uderzają w gospodarstwa domowe w całej Europie. Dwucyfrowe wzrosty

Wielka Brytania ma podnieść limit

Według "Financial Times" miliony brytyjskich gospodarstw domowych od kwietnia 2022 roku może stanąć w obliczu 56-procentowego wzrostu rachunków za energię. Bank inwestycyjny Ivestec prognozuje, że limit cen energii będzie musiał zostać podniesiony do 1995 funtów rocznie na gospodarstwo domowe, chyba że rząd zdecyduje się na "działania łagodzące".

Podwyżki we Włoszech i Austrii

Holandia obniża podatek energetyczny

Polska - rachunki w górę

Jednocześnie należy pamiętać, że od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej stawki podatku VAT za energię elektryczną, gaz ziemny, energię cieplną zostaną obniżone do końca marca. Przez 5 miesięcy (do końca maja) będzie obowiązywało zwolnienie z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej.

Ceny gazu

Agata Łoskot-Strachota, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, w artykule opublikowanym na portalu tvn24.pl wyjaśniała, dlaczego gaz jest tak drogi. Jak wskazywała, gospodarki i popyt odżyły po pandemicznej stagnacji, co skutkowało wyraźnym wzrostem zapotrzebowania na energię i surowce. "Zimna ubiegła zima (czyli ogrzewanie budynków) i upalne lato (oznaczające użycie klimatyzacji), a wreszcie mniej wiatru i energii wiatrowej w sierpniu i wrześniu - wszystko to przełożyło się na wyższe zapotrzebowanie na gaz ziemny w Europie" - wyjaśniła Łoskot-Strachota.

Ratunkiem mogą być dostawy do Europy skroplonego gazu ziemnego. Piętnaście amerykańskich tankowców ze skroplonym gazem ziemnym zadeklarowało do czwartku jako miejsce docelowe porty w Europie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Gibraltarze i Malcie. Dodatkowe 11 tankowców z LNG nie podało jeszcze miejsca docelowego, ale wydaje się, że one również są w drodze do Europy. W efekcie holenderskie kontrakty na gaz spadły w piątek do poziomu 105 euro za megawatogodzinę.