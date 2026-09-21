"Bezpieczna przystań" w Azji. Tu rozkwita nowe centrum finansowe

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Wietnam przez dekady kojarzyliśmy jako produkcyjne zaplecze, tymczasem w stosunkowo krótkim czasie stał się jednym z lepiej prosperujących rynków wschodzących, przyciągającym liczone w miliardach dolarów zagraniczne inwestycje. Czy Hanoi ma szansę powtórzyć biznesowy sukces Pekinu?Artykuł dostępny w subskrypcji
Vietnam International Financial Centre (VIFC), które powstało na początku tego roku, nie jest zwykłą dzielnicą biznesową. W ramach projektu, podzielonego na dwa obszary, utworzone zostało zagłębie inwestycyjne ze swoimi przepisami prawnymi.