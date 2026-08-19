Ze świata Centra danych dla AI jak odpady jądrowe. Obawy wśród republikanów Radosław Omachel |

AI wymknęła się spod kontroli. "Człowiek jest słabym ogniwem" Źródło wideo: TVN24

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Senatorowie partii Republikańskiej w prywatnej notce skierowanej do czołowych firm z branży AI ostrzegli, że niechęć wyborców wobec planów budowy kolejnych centrów danych może przekreślić szanse tej partii w nadchodzących wyborach - wynika z publikacji serwisu Axios.

Centra danych "centralnym elementem kampanii"

W notatce opisanej przez Axios, Narodowy Komitet Senacki Republikańskiej Partii Republikańskiej stwierdza, że demokraci uczynili centra danych "centralnym elementem" swojej kampanii przeciwko republikańskiemu senatorowi ze stanu Ohio, Jonowi Hustedowi. W materiałach wyborczych kolportowanych przez Demokratów, wspierający budowę centrów danych Husted, nazywany jest "twarzą tej branży".

Notatka kończy się konstatacją, że strategia demokratów działa. Ich kandydat w Ohio, Sherrod Brown, prowadzi w sondażach różnicą 8 punktów procentowych,

"Jeśli Husted przegra, a wina spadnie na centra danych, politycy w całym kraju zwrócą to uwagę" - napisali autorzy notatki. To oznaczałoby, że politycy zaczną się dystansować od tego typu inwestycji, bez których z kolei branża AI nie będzie się rozwijać.

Centra danych jak składowiska odpadów atomowych

Jak pisze serwis Axios, republikanie chcą, żeby firmy z branży AI zrobiły co mogą, żeby zahamować falę społecznego sprzeciwu. Wewnętrze sondaże partii mają wskazywać, że sąsiedztwo centrów danych, ze względu na wysokie zużycie energii i wody i a jednocześnie niewielką liczbę tworzonych miejsc pracy jest przez wyborców traktowane z równie dużą niechęcią jak promieniotwórcze odpady z elektrowni jądrowych.

Giganci technologiczni gorączkowo próbują zorganizować kampanie medialne, by zneutralizować nieprzychylne opinie, zanim te ugruntują się na poziomie lokalnym a potem przeniosą na krajowy.

Pennsylwania nakłada bariery dla inwestycji w AI

Ale, jak pisze Axios, druga strona sporu nie śpi. Nawet politycy, którzy wcześniej popierali centra danych, w tym demokratyczny gubernator Pensylwanii Josh Shapiro, zaczęli je niedawno zwalczać. We wtorek Shapiro, przymierzany do kampanii prezydenckiej w 2028 roku, podpisał rozporządzenie nakładające bariery regulacyjne na budowę w jego stanie kolejnych centrów danych.

Obecnie w całych Stanach Zjednoczonych działa online ponad 4 tys. centrów danych, a kolejne 3 tys. jest w planach lub w realizacji.

Jen-Hsun Huang, prezes firmy Nvidia, producenta chipów wykorzystywanych przez centra obliczeniowe AI Źródło zdjęcia: Shutterstock

Republikanie twierdzą, że temat ten jest szczególnie istotny w silnie robotniczym Ohio, ponieważ stan ten realizuje kilka dużych projektów centrów danych. Wspólny projekt w tym stanie ogłosiły kilka dni temu potentat w produkcji półprzewodników Nvidia i OpenAI, jeden z liderów prac nad sztuczną inteligencją. Własne centra mają albo budują w tym stanie także Meta (właściciel Facebooka) i mniej znane firmy jak Vantage i QTS.