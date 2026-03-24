Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zwrot na ropie. Dwa kraje bliżej dołączenia do Trumpa

Donald Trump
Izrael przechwycił nocną serię irańskich pocisków
Źródło: Reuters
Ceny ropy naftowej już zdążyły odrobić gwałtowne poniedziałkowe spadki. To reakcja na ostatnie doniesienia o możliwym dołączeniu Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich do wojny z Iranem.
  • Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 91,08 dol. - wyżej o 3,35 proc.
  • Brent na ICE na V jest wyceniana po 102,71 dol. za baryłkę, wyżej o 2,77 dol.

Huśtawka na rynkach

W poniedziałek Brent staniała o 11 proc. po tym, jak prezydent USA Donald Trump zdecydował o odroczeniu o pięć dni zapowiadanych wcześniej ataków na irańskie elektrownie w związku z blokadą cieśniny Ormuz.

Donald Trump poinformował również o "bardzo dobrych i produktywnych rozmowach" z Iranem, choć przedstawiciele tego kraju zaprzeczają kontaktom z Waszyngtonem.

Tymczasem "Wall Street Journal" podał, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły kroki, które mogą zmierzać do przyłączenia się do wojny z Iranem, a to może potencjalnie sygnalizować nasilenie walk.

Arabia Saudyjska zgodziła się na dostęp amerykańskiemu wojsku do bazy lotnicznej King Fahd Air Base - podał "WSJ" powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Saudyjski następca tronu, książę Mohammed bin Salam, jest chętny do przywrócenia odstraszania i jest bliski podjęcia decyzji o dołączeniu do ataków na Iran - podał "WSJ".

Łukasz Figielski

"WSJ" podał też, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zamknęły m.in. szpital i klub należący do Irańczyków, co osłabiło kluczowe źródło wsparcia dla Teheranu.

Amerykańskie wojsko nie informuje, czy otrzymuje pomoc od krajów w regionie - pisze "WSJ".

Wzrost o ponad 40 procent

Doniesienia o działaniach partnerów USA w Zatoce Perskiej wskazują na rosnącą frustrację wobec Iranu, który odpowiada na ataki USA i Izraela, atakując cele w kilku pobliskich krajach.

- Gdyby państwa Zatoki Perskiej przyłączyły się do konfliktu, oznaczałoby to znaczną jego eskalację - powiedziała Linh Tran, analityczka rynku w XS.com.

- Rynek pozostaje bardzo wrażliwy na napływające doniesienia - dodała.

Od czasu rozpoczęcia działań USA i Izraela przeciwko Iranowi - pod koniec lutego - ropa Brent zdrożała o ponad 40 proc. z powodu obaw, że konflikt w Zatoce Perskiej wywoła globalny kryzys energetyczny, zwiększając inflację.

Zamiast kończyć wojny, dolewa oliwy do ognia

Michał Sznajder

Globalny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie

Wojna w regionie sparaliżowała tranzyt przez cieśninę Ormuz i zmusiła producentów ropy w Zatoce Perskiej do ograniczenia dziennego wydobycia ropy o miliony baryłek.

Produkty takie jak olej napędowy i paliwo lotnicze zdrożały jeszcze bardziej niż ropa naftowa, wywierając presję na konsumentów i dezorientując działania rządów na świecie.

W Ameryce Południowej władze Chile zamierzają podwyższyć ceny paliw aż o połowę. W Japonii nakazano z kolei przegląd całego łańcucha dostaw produktów ropopochodnych. Na Filipinach zaś władze ostrzegły, że jest "wyraźna możliwość" uziemienia samolotów w powodu niedoborów paliwa lotniczego.

- Jeśli ten szok potrwa dłużej, ta ekstremalna presja, która obecnie koncentruje się na Bliskim Wschodzie i w Azji, rozprzestrzeni się - ostrzegł w Bloomberg TV Daan Struyven, wicedyrektor ds. badań nad surowcami w Goldman Sachs Group Inc.

Na razie "garstka" statków - z ropą i LNG - w ostatnich dniach "pomyślnie" opuściła Zatokę Perską, mimo że większość ruchu na tej ważnej arterii dla transportu ropy naftowej pozostaje w zasadzie zablokowana.

Cieśnina Ormuz
Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters
OGLĄDAJ: Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"
Marta Cienkowska 24 0730 piasek

Polska Fundacja Narodowa do likwidacji? "Ta decyzja jest przed nami, mamy czas do końca roku"

Marta Cienkowska 24 0730 piasek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Udostępnij:
Tagi:
IranRopa naftowaArabia SaudyjskaZjednoczone Emiraty ArabskieUSA
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

