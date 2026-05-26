Atak na Iran w trakcie rozmów pokojowych. Tak zareagowały rynki

Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać
We wtorek ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły o ponad dwa procent w handlu azjatyckim po tym, jak armia amerykańska przeprowadziła ataki na Iran - informuje Reuters. - Porozumienie wciąż może się załamać - skomentował Tony Sycamore, analityk rynkowy w IG.

Ceny kontraktów terminowych na ropę Brent wzrosły o 1,98 dolara, czyli o 2,1 proc., do poziomu 98,12 dol. za baryłkę o godz. 04.05 czasu uniwersalnego (GMT) po tym, jak w poprzedniej sesji spadły o 7 proc.

Amerykańska ropa WTI również zdrożała, ale pozostaje wyraźnie poniżej poziomów z końca tygodnia. Cena wyniosła 91,79 dol. za baryłkę, czyli o 5 proc. mniej niż w piątek. Nie ma jednak poniedziałkowego rozliczenia ze względu na święto w USA.

Ostudzenie nadziei na szybkie zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie

- Choć oba kontrakty spadały w trakcie nocnej sesji w nadziei na porozumienie pokojowe, amerykańskie uderzenia w południowym Iranie oraz izraelskie ataki na Hezbollah podbiły ceny Brent i zwiększyły różnicę cen między Brent a WTI - powiedział Michael McCarthy, szef platformy tradingowej Moomoo Australia.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio stwierdził we wtorek, że negocjacje z Iranem mogą "potrwać kilka dni", co ostudziło nadzieje na szybkie zakończenie konfliktu - dzień po tym, jak siły USA przeprowadziły, jak określił Waszyngton, defensywne uderzenia w południowym Iranie.

Teheran od początku wojny praktycznie wstrzymał niemal cały ruch statków nieirańskich do i z Zatoki Perskiej przez cieśninę Ormuz, blokując około jednej piątej globalnych przepływów ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Atak w trakcie negocjacji

Ataki zostały przeprowadzone w czasie, gdy główny negocjator Iranu oraz minister spraw zagranicznych przebywali w Dosze na rozmowach z premierem Kataru na temat możliwego porozumienia z USA, które miałoby zakończyć trwającą od trzech miesięcy wojnę.

Zarówno Waszyngton, jak i Teheran poinformowały, że poczyniono postępy w sprawie memorandum of understanding (memorandum o porozumieniu), które miałoby zatrzymać konflikt i dać negocjatorom 60 dni na osiągnięcie ostatecznej umowy.

Jak podał "Nikkei", powołując się na źródło dyplomatyczne z Bliskiego Wschodu, Iran w ramach porozumienia oczyściłby cieśninę z min w ciągu 30 dni. Po tym czasie statki wszystkich państw mogłyby swobodnie i bezpiecznie się poruszać, a Teheran zakończyłby również pobieranie opłat tranzytowych.

Nadzieje inwestorów

- Traderzy są pełni nadziei, że przełom wreszcie uwolni tankowce od dawna uwięzione w rejonie cieśniny Ormuz - powiedział Tim Waterer, główny analityk rynkowy w KCM Trade.

Dane o ruchu statków pokazały, że w ostatnich dniach przez cieśninę przepłynęły trzy tankowce LNG, kierując się do Pakistanu, Chin i Indii, a także supertankowiec z iracką ropą do Chin, który był uwięziony przez niemal trzy miesiące.

Prezydent USA Donald Trump ponowił w poniedziałek żądanie, by Iran przekazał swój wzbogacony uran w celu jego zniszczenia.

- To wyraźne przypomnienie, że porozumienie wciąż może się załamać w ostatniej chwili, podobnie jak pięć wcześniejszych prób - powiedział Tony Sycamore, analityk rynkowy w IG.

Źródło: Reuters
Paulina Karpińska
