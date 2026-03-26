Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"

Wahania cen na rynkach ropy i paliw Źródło: TVN24, Reuters

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 92,25 dol. - wyżej o 2,14 procent;

Brent na ICE na maj jest wyceniana po 104,29 dol. za baryłkę, wyżej o 2,03 dol. i po stracie w środę ponad 2 procent.

Trump gotów "rozpętać piekło"

- Jeśli Iran nie zawrze porozumienia i nie zrozumie, że został pokonany, prezydent Donald Trump gotowy jest rozpętać piekło - zapowiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Potwierdziła, że doniesienia o 15-punktowej propozycji USA są tylko częściowo prawdziwe.

- Jeśli Iran nie zaakceptuje realiów obecnej sytuacji, jeśli nie zrozumie, że został pokonany militarnie, prezydent Trump dopilnuje, aby został uderzony mocniej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedziała Leavitt podczas briefingu w Białym Domu.

- Prezydent Trump nie blefuje i jest gotów rozpętać piekło. Iran nie powinien ponownie mylnie oceniać sytuacji - dodała.

Rzeczniczka powiedziała, że siły USA uderzyły dotąd w 9 tys. celów w Iranie, w tym ostatnio również w podziemne magazyny z pociskami przeciwokrętowymi nieopodal Cieśniny Ormuz.

Twierdziła też, że zniszczenie ponad 140 irańskich okrętów oznacza, że operacja Epicka Furia jest najbardziej niszczycielska od czasu II wojny światowej.

Ropa naftowa i gaz ziemny w Zatoce Perskiej Źródło: PAP

Iran zapowiada "kontynuację oporu"

Tymczasem szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi ogłosił w środę, że jego państwo zamierza dalej walczyć z USA i Izraelem.

W wywiadzie dla państwowej telewizji zaprzeczył, by trwały rokowania pokojowe z USA, i zaznaczył, że takie negocjacje byłyby przyznaniem się do porażki.

- Teraz nasze stanowisko to kontynuacja oporu. (...) Nie zamierzamy negocjować, jak dotąd nie odbyły się żadne negocjacje, nasze stanowisko jest tutaj bardzo zasadnicze (...). Mówienie teraz o negocjacjach byłoby przyznaniem się do porażki - powiedział Aragczi.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz Źródło: PAP/Michał Czernek

Warunki zakończenia wojny w Iranie

Tymczasem państwowa Press TV, powołując się na informacje anonimowego, wysokiego rangą urzędnika ds. bezpieczeństwa, podała 5 warunków, jakie muszą spełnić USA i Izrael, aby zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie.

Oto warunki, jakie mają stawiać USA:

całkowite zaprzestanie "agresji i zabójstw" ze strony wroga, ustanowienie konkretnych mechanizmów, które zapobiegną ponownemu wybuchowi wojny w Republice Islamskiej, gwarantowana i jasno określona wypłata odszkodowań i reparacji wojennych, zakończenie wojny na wszystkich frontach i dla wszystkich grup oporu zaangażowanych w regionie, międzynarodowe uznanie i gwarancje dotyczące suwerennego prawa Iranu do sprawowania władzy nad Cieśniną Ormuz.

"Irański parlament pracuje już nad projektem ustawy, aby wdrożyć opłaty za transport przez Ormuz. Plan ma zostać sfinalizowany w przyszłym tygodniu" - podała agencja Fars.

Ormuz a ceny ropy

Zakłócenia w cieśninie Ormuz doprowadziły w ciągu ostatnich tygodni do przymusowego wstrzymania produkcji ropy naftowej w Zatoce Perskiej. Do tego ucierpiały też rafinerie w tym regionie.

W rezultacie tego ceny ropy gwałtownie wzrosły, a notowania Brent w tym tygodniu przekraczały 114 dol. za baryłkę.

"Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa bada tymczasem, co oznaczałby potencjalny skok notowań ropy do 200 dol. za baryłkę dla amerykańskiej gospodarki" - podają źródła zaznajomione ze sprawą.

Jest to sygnał, że wysocy rangą urzędnicy USA analizują możliwe skutki ekstremalnych scenariuszy wojny z Iranem.

Źródło: PAP