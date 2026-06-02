Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Bitcoin najtańszy od kwietnia. Rynek reaguje na wojnę USA z Iranem

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Bitcoin krypto
Glapiński o bitcoinach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Bitcoin spadł poniżej 70 tysięcy dolarów po raz pierwszy od niemal dwóch miesięcy. Rynek zareagował na obawy związane z wojną USA z Iranem oraz sprzedaż Bitcoina przez Strategy Inc.

Cena Bitcoina spadła we wtorek do 69 660 dolarów za token, tracąc 2,4 procent. To najniższy poziom od 8 kwietnia i pierwszy spadek poniżej granicy 70 tysięcy dolarów od niemal dwóch miesięcy.

- Niepewność geopolityczna w połączeniu z obawami dotyczącymi Strategy Inc. mocno ciążą na bitcoinie - powiedziała Caroline Mauron, współzałożycielka Orbit Markets.

Trump mówi o możliwym porozumieniu z Iranem

Na nastroje inwestorów wpływa również sytuacja na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek telewizji ABC News, że jego zdaniem w ciągu tygodnia możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz.

- Idzie dobrze (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś - powiedział Trump w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem.

Według prezydenta problem miał polegać na niezadowoleniu Irańczyków z izraelskich ataków na Liban. - (...) Rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim (premierem Izraela Benjaminem Netanjahu) i powiedziałem: żadnego strzelania - i oni obaj przestali do siebie strzelać - przekazał Trump.

Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być "nawet lepsze niż zwycięstwo militarne".

Iran zaprzeczył jednak ubiegłotygodniowym doniesieniom o bliskim zawarciu tymczasowego porozumienia z USA. W poniedziałek, za pośrednictwem agencji Tasnim, Teheran zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zakończenia izraelskich ataków na libański Hezbollah.

Dwie rozmowy Trumpa. Jest zawieszenie broni
Dowiedz się więcej:

Dwie rozmowy Trumpa. Jest zawieszenie broni

TVN24

Strategy Inc. sprzedaje Bitcoina po raz pierwszy od 2022 roku

Dodatkowym czynnikiem obciążającym rynek była decyzja Strategy Inc. Spółka sprzedała Bitcoina o wartości około 2,5 miliona dolarów. To pierwsza taka sprzedaż od końca 2022 roku.

Analitycy wskazują też na ryzyko związane z funduszami ETF, które wcześniej wspierały wzrost cen Bitcoina po ich uruchomieniu ponad dwa lata temu.

Z danych zebranych przez agencję Bloomberg wynika, że amerykańskie fundusze ETF oparte na Bitcoinie notują odpływ środków netto już od rekordowych 11 dni z rzędu. W tym czasie inwestorzy wycofali z nich prawie 3,5 miliarda dolarów.

Więcej kontroli nad rynkiem kryptowalut. Polacy zabrali głos
Dowiedz się więcej:

Więcej kontroli nad rynkiem kryptowalut. Polacy zabrali głos

Z kraju

Fluktuacja ceny Bitcoina - zmiana strukturalna

Sean McNulty, szef działu handlu instrumentami pochodnymi w regionie Azji i Pacyfiku w FalconX, ocenił, że zejście Bitcoina poniżej 70 tysięcy dolarów może mieć dla rynku większe znaczenie niż jednorazowy ruch cenowy.

- Potwierdzone dzienne lub tygodniowe zamknięcie Bitcoina poniżej 70 tysięcy dolarów za token mogłoby na razie oznaczać raczej zmianę strukturalną niż informację na pierwsze strony gazet - powiedział McNulty.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
TVN24
30 min
pc
"Kiedyś nie było aż tylu pacjentów"
TVN24
43 min
Zarzuty znęcania się nad dziećmi dla opiekunki ze żłobka
"To nie dziecko ma być gotowe, ale ty"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
bitcoinKryptowalutyUSAIranKonflikt na Bliskim Wschodzie
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
TVN24
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
Moto
Gawkowski Nowacka
Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii i zakaz smartfonów w szkołach. Jest decyzja rządu
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
TVN24
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
TVN24
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
TVN24
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
TVN24
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
Turystyka
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
TVN24
pap_20231206_120
Śmierć 21-latki na pasach. Ustalenia prokuratury
TVN24
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
TVN24
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Awaria pociągu na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
TVN24
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
TVN24
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
TVN24
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
USA gotowe "otwarte na rozmowy" o broni atomowej. Polska wśród zainteresowanych
TVN24
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
Poseł Konfederacji: jestem przeciwny metodzie in vitro
TVN24
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
TVN24
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
TVN24
Zbigniew Ziobro
Polska wystąpiła o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy
TVN24
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek zniszczył siekierą drzwi wejściowe do szkoły
Podkarpacie
Zakrzówek
Popularne kąpielisko zamknięte. W wodzie tajemnicza substancja
TVN24
52 min
Wołodymyr Zełenski
Katastrofalna decyzja Zełenskiego. "Będzie miała ogromne konsekwencje polityczne"
TVN24
imageTitle
Regulaminowy paradoks Chwalińskiej. Awansu jest pewna, gry w Wimbledonie nie
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica