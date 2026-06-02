Ze świata Bitcoin najtańszy od kwietnia. Rynek reaguje na wojnę USA z Iranem Oprac. Jan Sowa |

Cena Bitcoina spadła we wtorek do 69 660 dolarów za token, tracąc 2,4 procent. To najniższy poziom od 8 kwietnia i pierwszy spadek poniżej granicy 70 tysięcy dolarów od niemal dwóch miesięcy.

- Niepewność geopolityczna w połączeniu z obawami dotyczącymi Strategy Inc. mocno ciążą na bitcoinie - powiedziała Caroline Mauron, współzałożycielka Orbit Markets.

Trump mówi o możliwym porozumieniu z Iranem

Na nastroje inwestorów wpływa również sytuacja na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek telewizji ABC News, że jego zdaniem w ciągu tygodnia możliwe jest osiągnięcie porozumienia z Iranem w sprawie przedłużenia rozejmu i otwarcia cieśniny Ormuz.

- Idzie dobrze (...) Dziś był mały problem, ale bardzo szybko go opanowałem, jak pewnie wcześniej zauważyłeś - powiedział Trump w rozmowie telefonicznej z dziennikarzem.

Według prezydenta problem miał polegać na niezadowoleniu Irańczyków z izraelskich ataków na Liban. - (...) Rozmawiałem z Hezbollahem i powiedziałem: żadnego strzelania, a potem rozmawiałem z Bibim (premierem Izraela Benjaminem Netanjahu) i powiedziałem: żadnego strzelania - i oni obaj przestali do siebie strzelać - przekazał Trump.

Dodał, że porozumienie pokojowe z Iranem może być "nawet lepsze niż zwycięstwo militarne".

Iran zaprzeczył jednak ubiegłotygodniowym doniesieniom o bliskim zawarciu tymczasowego porozumienia z USA. W poniedziałek, za pośrednictwem agencji Tasnim, Teheran zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zakończenia izraelskich ataków na libański Hezbollah.

Strategy Inc. sprzedaje Bitcoina po raz pierwszy od 2022 roku

Dodatkowym czynnikiem obciążającym rynek była decyzja Strategy Inc. Spółka sprzedała Bitcoina o wartości około 2,5 miliona dolarów. To pierwsza taka sprzedaż od końca 2022 roku.

Analitycy wskazują też na ryzyko związane z funduszami ETF, które wcześniej wspierały wzrost cen Bitcoina po ich uruchomieniu ponad dwa lata temu.

Z danych zebranych przez agencję Bloomberg wynika, że amerykańskie fundusze ETF oparte na Bitcoinie notują odpływ środków netto już od rekordowych 11 dni z rzędu. W tym czasie inwestorzy wycofali z nich prawie 3,5 miliarda dolarów.

Fluktuacja ceny Bitcoina - zmiana strukturalna

Sean McNulty, szef działu handlu instrumentami pochodnymi w regionie Azji i Pacyfiku w FalconX, ocenił, że zejście Bitcoina poniżej 70 tysięcy dolarów może mieć dla rynku większe znaczenie niż jednorazowy ruch cenowy.

- Potwierdzone dzienne lub tygodniowe zamknięcie Bitcoina poniżej 70 tysięcy dolarów za token mogłoby na razie oznaczać raczej zmianę strukturalną niż informację na pierwsze strony gazet - powiedział McNulty.

