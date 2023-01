To prawdopodobnie najdroższa cebula na świecie. Kosztuje więcej niż mięso

Cebula droższa niż mięso

Czerwona cebula sprzedawana była na Filipinach po 650 peso (ok. 52 zł) za kilogram, a biała odmiana kosztowała nawet 600 peso (ok. 48 zł). To około trzy razy więcej niż kurczak i około 25 procent więcej niż wołowina. Koszt kilograma cebuli jest wyższy niż minimalna płaca za dzień pracy na Filipinach (ok. 570 peso).