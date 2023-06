Carlos Ghosn pozywa Nissana. Chce miliarda dolarów odszkodowania

czytaj dalej

Włosi mówią: basta! Jedna z grup obrońców praw konsumentów wzywa do tygodniowego narodowego "strajku makaronowego". Ma to być wyraz sprzeciwu przeciwko rosnącym cenom. Nie kupujcie w najbliższych dniach makaronu - apeluje do Włochów stowarzyszenie obrońców praw konsumentów. W maju we Włoszech inflacja wyniosła 7,6 proc., jednak podwyżki cen włoskiej pasty, sięgają 25 procent.