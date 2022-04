"Dla wolności trzeba też czasem zmarznąć". Były prezydent Niemiec o sankcjach na Rosję

Joachim Gauck, były prezydent Niemiec, poparł zupełne odcięcie się od importu surowców energetycznych z Rosji, w tym gazu. W rozmowie z portalem RND bronił swojego stanowiska, że "dla wolności trzeba też czasem zmarznąć".

- Należę do tej części społeczeństwa, która mówi, że jeśli nie chcemy walczyć w obronie niewinnych ofiar, to powinniśmy przynajmniej zrobić to, co być może trochę nas zaboli, aby pomóc tym ludziom - powiedział były prezydent w czwartek w Lipsku podczas rozmowy zorganizowanej przez niemieckie media: "RND vor Ort" i "Leipziger Volkszeitung".

Podkreślił, że należy do pokolenia, które doświadczyło wielu niedostatków w czasie wojny i w okresie powojennym. - Doświadczyłem też, że od tego nie umiera się od razu - powiedział.

Apel byłego prezydenta Niemiec

Gauck zaapelował również do rządu Niemiec o dalsze zwiększanie wsparcia dla Ukrainy. - Niemcy mają szczególną skłonność do obaw, co czasami przejawia się w powściągliwości tam, gdzie nie wolno nam być powściągliwymi. Kiedy ludzie padają ofiarą przemocy, nie możemy być powściągliwi i musimy szukać wszelkich sposobów, aby im pomóc - podkreślił.

Odniósł się także do byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera. Był on bardzo poważnym politykiem, który w niektórych chwilach swojego urzędowania wykazał się ogromną odwagą - podkreślił Gauck. - Tragiczne jest to, że człowiek, który ma zasługi, może stracić pozycję, absolutnie stracić - stwierdził były prezydent.

Przesył rosyjskiego gazu przez Europę PAP

Sankcje wobec Rosji

Unia Europejska otrzymuje około 40 proc. gazu z Rosji, a niektóre kraje są niemal całkowicie uzależnione od surowca z tego kierunku.

Rzecznik KE powiedział, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za egzekwowanie sankcji, a Komisja rozmawia z władzami krajowymi i dostawcami gazu, aby zapewnić ich przestrzeganie. - Jeśli dane państwo nie wypełnia swoich zobowiązań w zakresie egzekwowania sankcji, Komisja może wszcząć przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia przepisów - ostrzegł Mamer.

Rzecznik podał, że około 97 proc. rosyjskich kontraktów gazowych jest denominowanych w euro lub dolarach, a firmy powinny dokonywać płatności w dotychczasowej formie.

Zależność od importu gazu w UE PAP

