Ze świata Od resortu finansów do MFW. Były minister obejmie prestiżowe stanowisko Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rozmowa z szefową MFW Kristaliną Gieorgiewą Źródło wideo: TVN24 BIŚ Źródło zdj. gł.: Jacek Turczyk/PAP

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Jak napisano w komunikacie MFW, Szczurek zastąpi przechodzącego na emeryturę Niemca Alfreda Kammera, który pełnił funkcję od 2020 r. Były minister i ekonomista przejmie kierownictwo Departamentu Europejskiego (EUR) - jednego z kluczowych departamentów regionalnych Funduszu.

Departament Europejski odpowiada za relacje MFW z 46 ze 191 państw członkowskich, udziela im doradztwa w zakresie polityki makroekonomicznej, fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, a także nadzoruje programy pomocy finansowej i technicznej dla krajów regionu.

Nowa rola Mateusza Szczurka w MFW

"Unikalne połączenie kompetencji kierowniczych i politycznych Mateusza oraz dogłębna znajomość europejskiego krajobrazu gospodarczego będą nieocenione w rozwoju współpracy Funduszu z jego europejskimi członkami" - podkreśliła Georgiewa w oświadczeniu.

Szczurek był w ostatnich latach członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz najbardziej znany jest jako minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015.

Mateusz Szczurek z nową rolą w MFW Źródło zdjęcia: Jacek Turczyk/PAP

Po odejściu z rządu Szczurek pracował jako główny ekonomista ds. państw UE w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), był też profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i członkiem Europejskiej Rady Fiskalnej (European Fiscal Board) - niezależnego organu doradczego Komisji Europejskiej ds. polityki budżetowej.

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