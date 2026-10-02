Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci
Agencja potwierdziła tę informację u rosyjskiej spółki Hyperglobus. Udziałowcy przyjęli Schroedera do rady nadzorczej 30 września. Jak podała spółka, były kanclerz ma uczestniczyć w ogólnym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kierować strategicznym rozwojem firmy w Rosji.
Bliski współpracownik Putina
Dpa zaznaczyła, że Hyperglobus nie odpowiedział na pytanie, czy nominacja Schroedera ma związek z zarządzonym niedawno przez przywódcę Rosji przymusowym zarządem nad rosyjskimi aktywami zagranicznych firm, m.in. Auchan i Nestle.
Spółka podkreśliła, że rosyjski oddział został w styczniu 2025 roku oddzielony od niemieckiego holdingu i działa w Rosji samodzielnie "pod względem prawnym i organizacyjnym".
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Były kanclerz Niemiec
Schroeder kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005. Jako kanclerz uzgodnił z Putinem budowę gazociągu Nord Stream. Po odejściu z polityki objął funkcje w Nord Stream oraz w rosyjskim koncernie energetycznym Rosnieft.
Jego bliskie związki z Putinem i zaangażowanie na rzecz rosyjskich firm energetycznych od lat są przedmiotem krytyki. Również po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Schroeder wielokrotnie spotykał się z Putinem.