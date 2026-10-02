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Ze świata

Były kanclerz Niemiec w radzie rosyjskiego oddziału wielkiej sieci

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pap_20240523_0T9
Sikorski: otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku
Źródło wideo: Council on Foreign Relations
Źródło zdj. gł.: Michael Kappeler/PAP/DPA
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Gerhard Schroeder został członkiem rady nadzorczej rosyjskiego oddziału niemieckiej sieci supermarketów Globus - podała agencja dpa. Były kanclerz Niemiec od lat utrzymuje bliskie relacje z Rosją i jej przywódcą Władimirem Putinem.

Agencja potwierdziła tę informację u rosyjskiej spółki Hyperglobus. Udziałowcy przyjęli Schroedera do rady nadzorczej 30 września. Jak podała spółka, były kanclerz ma uczestniczyć w ogólnym zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kierować strategicznym rozwojem firmy w Rosji.

Bliski współpracownik Putina

Dpa zaznaczyła, że Hyperglobus nie odpowiedział na pytanie, czy nominacja Schroedera ma związek z zarządzonym niedawno przez przywódcę Rosji przymusowym zarządem nad rosyjskimi aktywami zagranicznych firm, m.in. Auchan i Nestle.

Spółka podkreśliła, że rosyjski oddział został w styczniu 2025 roku oddzielony od niemieckiego holdingu i działa w Rosji samodzielnie "pod względem prawnym i organizacyjnym".

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Były kanclerz Niemiec

Schroeder kierował rządem Niemiec w latach 1998-2005. Jako kanclerz uzgodnił z Putinem budowę gazociągu Nord Stream. Po odejściu z polityki objął funkcje w Nord Stream oraz w rosyjskim koncernie energetycznym Rosnieft.

Jego bliskie związki z Putinem i zaangażowanie na rzecz rosyjskich firm energetycznych od lat są przedmiotem krytyki. Również po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku Schroeder wielokrotnie spotykał się z Putinem.

Źródło: PAP
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Tagi:
Gerhard SchroederRosjaNiemcyHandel
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