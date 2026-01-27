Były agent KGB i rozmowy o broni. Ustalenia w sprawie brata Viktora Orbana

Chce naprawienia "1000-letniej przyjaźni węgiersko-polskiej". Anita Orban kandydatką opozycji na szefową dyplomacji Źródło: TVN24

Do wyjazdu doszło przed około sześcioma laty, a w jej trakcie brat węgierskiego premiera odwiedził producentów broni i amunicji oraz prowadził rozmowy na temat ewentualnego zakupu uzbrojenia. Podróż zorganizował były czechosłowacki szpieg Mikulasz Nadaszi, którego wiąże się z pracą dla KGB i służb wywiadowczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Były agent wywiadu organizatorem wyjazdu brata Orbana

Nadaszi ożenił się następnie z obywatelką Węgier i osiedlił w węgierskim mieście Szolnok, gdzie - jak podał portal - był często odwiedzany przez przedstawicieli węgierskich służb specjalnych.

Portal 444 napisał, że Aron Orban otwarcie informował swoich potencjalnych partnerów biznesowych o pozycji swojego brata na Węgrzech, wykazując się jednocześnie - jak podkreśliły węgierskie media - rażącym brakiem podstawowej wiedzy na temat handlu bronią.

Prezesura brata Viktora Orbana w firmie handlującej bronią

Młodszy brat węgierskiego premiera został pod koniec 2022 roku prezesem firmy Multi Shoot handlującej bronią. Firma zwróciła się do Nadasziego z prośbą o wykorzystanie jego kontaktów do ułatwienia hurtowych zakupów broni od słowackich i czeskich producentów.

Ostatecznie wspólna podróż Orbana i Nadasziego nie doprowadziła do zawarcia żadnych transakcji. Węgierskie Siły Zbrojne potwierdziły, że Multi Shoot nie dokonało żadnych zakupów broni w ich imieniu w ciągu ostatnich sześciu i pół roku - podały węgierskie media.

