Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Były agent KGB i rozmowy o broni. Ustalenia w sprawie brata Viktora Orbana

Viktor Orban
Chce naprawienia "1000-letniej przyjaźni węgiersko-polskiej". Anita Orban kandydatką opozycji na szefową dyplomacji
Źródło: TVN24
Były oficer wywiadu czechosłowackiego, związany w przeszłości z radzieckim KGB, zorganizował zagraniczną podróż służbową Arona Orbana, młodszego brata węgierskiego premiera Viktora Orbana - podał we wtorek węgierski portal 444. W trakcie wyjazdu badał on możliwości zakupu broni w Czechach i na Słowacji.

Do wyjazdu doszło przed około sześcioma laty, a w jej trakcie brat węgierskiego premiera odwiedził producentów broni i amunicji oraz prowadził rozmowy na temat ewentualnego zakupu uzbrojenia. Podróż zorganizował były czechosłowacki szpieg Mikulasz Nadaszi, którego wiąże się z pracą dla KGB i służb wywiadowczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Były agent wywiadu organizatorem wyjazdu brata Orbana

Nadaszi ożenił się następnie z obywatelką Węgier i osiedlił w węgierskim mieście Szolnok, gdzie - jak podał portal - był często odwiedzany przez przedstawicieli węgierskich służb specjalnych.

Portal 444 napisał, że Aron Orban otwarcie informował swoich potencjalnych partnerów biznesowych o pozycji swojego brata na Węgrzech, wykazując się jednocześnie - jak podkreśliły węgierskie media - rażącym brakiem podstawowej wiedzy na temat handlu bronią.

Prezesura brata Viktora Orbana w firmie handlującej bronią

Młodszy brat węgierskiego premiera został pod koniec 2022 roku prezesem firmy Multi Shoot handlującej bronią. Firma zwróciła się do Nadasziego z prośbą o wykorzystanie jego kontaktów do ułatwienia hurtowych zakupów broni od słowackich i czeskich producentów.

Ostatecznie wspólna podróż Orbana i Nadasziego nie doprowadziła do zawarcia żadnych transakcji. Węgierskie Siły Zbrojne potwierdziły, że Multi Shoot nie dokonało żadnych zakupów broni w ich imieniu w ciągu ostatnich sześciu i pół roku - podały węgierskie media.

OGLĄDAJ: Kto z Hołownią może opuścić Polskę 2050? "Znaczna grupa"
27 2000 kropka cl-0002

Kto z Hołownią może opuścić Polskę 2050? "Znaczna grupa"

27 2000 kropka cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Udostępnij:
TAGI:
Viktor OrbanWęgry
Zobacz także:
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec z podwyżką po podpisaniu umowy z deweloperem
Nieruchomości
shutterstock_2114188025_1
Gorączka złota, cena ostro w górę. Pięć powodów
Łukasz Figielski
ZUS
ZUS ostrzega: konto może zostać zablokowane
Z kraju
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Rozmowy w JSW zerwane. "Krok wstecz"
Z kraju
Komisja Europejska
Bruksela ma pomóc firmie Google. Wszczęła dwa postępowania
Tech
Radosław Sikorski
Sikorski: znacznie więcej korzyści niż wyzwań
Ze świata
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
Z kraju
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
Tech
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
Z kraju
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
Pieniądze
Orlen
Wodór dla polskiego przemysłu. Kluczowe porozumienia Orlenu
Z kraju
Robert Fico
"Energetyczne samobójstwo". Premier: zaskarżymy decyzję UE
Ze świata
Korea Północna
"Korea Północna zrujnowała większość ich życia"
Ze świata
smartfon shutterstock_2409724315
Zakaz dla osób poniżej 15 lat. Głosowanie we Francji
Ze świata
TikTok
Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
Tech
shutterstock_391111561
Fala zwolnień w Polsce. Eksperci: to jeszcze nie koniec
Z kraju
shutterstock_2295456121
"Zyski ponad życie młodych". Rusza historyczny proces
Tech
smartfon w ręce kobiety
Duże zmiany na platformach Mety. Płatne testy Instagrama, Facebooka i Whatsappa
Tech
pracownik wozek paleta shutterstock_1008208120
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
Z kraju
"Ja nie wiem, co jest prawdą". Dlaczego sztuczna inteligencja kłamie
Kradnie twarze i głosy, prawo zostaje w tyle. "Poważne skutki"
Tech
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Są korzystniejsze od lokat bankowych. "Polacy nie lubią ryzyka"
Pieniądze
Umowa o wolnym handlu zawarta między Indiami i Unią Europejską
"Strefa wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi". Koniec negocjacji
Ze świata
Seul, Korea Południowa
Trump podnosi cła. "Dziękuję za uwagę"
Ze świata
shutterstock_1698851890
Awaria systemu. Przewoźnicy odwołali loty
Ze świata
ryanair paryz - Krzysztof Pazdalski shutterstock_2107944698
Ceny biletów wzrosną bardziej. Nowy plan największej linii w Europie
Turystyka
Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym
Ze świata
Adam Glapiński
To nie koniec rekordów. Polski bank jednym z motorów napędowych
Rynki
biuro, pracownicy, pracodawcy, praca, rynek pracy, singapur
Firmy planują podwyżki. Najnowszy raport
Pieniądze
shutterstock_2318800287
Bruksela kontra Musk. "Na takie treści w ogóle nie ma w Europie miejsca"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica