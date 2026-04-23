Ze świata

Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę

Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Będzie specjalna zakładka na stronie prokuratury w sprawie Zondacrypto. Relacja Jerzego Korczyńskiego
Źródło: TVN24
Byli członkowie rady nadzorczej spółki BB Trade Estonia OU, operatora giełdy kryptowalut Zondacrypto, złożyli zawiadomienie do estońskiej prokuratury w związku z niejasnościami dotyczącymi spółki - poinformował na portalu X Guido Buehler, ex-członek rady nadzorczej, który dołączył do firmy w 2023 roku.

Sytuacja wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto (operującej jako BB Trade Estonia OU) gwałtownie eskaluje. Po serii problemów technicznych i narastających trudnościach z wypłatami środków przez klientów, do akcji wkroczyły organy nadzorcze samej spółki.

Guido Buehler, członek Rady Nadzorczej, który dołączył do struktur firmy w 2023 roku, opublikował oświadczenie, z którego wynika, że kontrolerzy stracili zaufanie do zarządu i zdecydowali się na radykalne kroki prawne w Estonii.

Stanowisko rady nadzorczej

W piśmie skierowanym do klientów, partnerów i interesariuszy członkowie rady poinformowali, że po swoich rezygnacjach z funkcji uznali za konieczne przekazanie dodatkowych informacji o działaniach podjętych po ujawnieniu problemów w spółce.

Podkreślili, że od początku incydentu starali się uzyskać od prezesa spółki "jasne i weryfikowalne wyjaśnienia" dotyczące problemów z wypłatami, sytuacji płynnościowej oraz statusu aktywów należących do BB Trade Estonia OÜ.

"Niestety, pomimo licznych nadzwyczajnych posiedzeń, dodatkowych pytań oraz bezpośrednich próśb o wyjaśnienia, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczająco jasnych, weryfikowalnych i spójnych informacji" - czytamy w oświadczeniu.

"Od samego początku mieliśmy do czynienia z informacjami niejasnymi, sprzecznymi, a czasami również niezgodnymi z publicznymi oświadczeniami oraz danymi wcześniej przedstawianymi wewnętrznie. Istotne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów przedstawianych jako aktywa spółki pozostały bez odpowiedzi" - dodała rada nadzorcza.

"Zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie"

Według rady, ważne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów spółki pozostały bez odpowiedzi. W związku z tym uznano, że sprawa wymaga niezależnego zbadania przez właściwe organy.

"W związku z tym zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (kuriteoteade) do Prokuratury Estonii oraz poinformować Estoński Urząd ds. Prania Pieniędzy (Rahapesu Andmebüroo), aby właściwe organy mogły ocenić sytuację w ramach swoich uprawnień dochodzeniowych i nadzorczych" - oświadczyli.

Zawiadomienie zostało również poparte przez byłego członka zarządu spółki, Dawida Grzegorza Sendeckiego.

"Wierzymy, że tylko niezależne dochodzenie może ustalić pełne okoliczności faktyczne, wyjaśnić obecny status aktywów i określić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń prawa" - podsumowali autorzy oświadczenia.

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto.

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
