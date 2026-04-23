Byli członkowie rady nadzorczej operatora Zondacrypto zawiadamiają estońską prokuraturę

Będzie specjalna zakładka na stronie prokuratury w sprawie Zondacrypto. Relacja Jerzego Korczyńskiego

Sytuacja wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto (operującej jako BB Trade Estonia OU) gwałtownie eskaluje. Po serii problemów technicznych i narastających trudnościach z wypłatami środków przez klientów, do akcji wkroczyły organy nadzorcze samej spółki.

Guido Buehler, członek Rady Nadzorczej, który dołączył do struktur firmy w 2023 roku, opublikował oświadczenie, z którego wynika, że kontrolerzy stracili zaufanie do zarządu i zdecydowali się na radykalne kroki prawne w Estonii.

Czytaj też: Zondacrypto a skala strat. "Może to być dwa, trzy razy więcej"

Stanowisko rady nadzorczej

W piśmie skierowanym do klientów, partnerów i interesariuszy członkowie rady poinformowali, że po swoich rezygnacjach z funkcji uznali za konieczne przekazanie dodatkowych informacji o działaniach podjętych po ujawnieniu problemów w spółce.

Podkreślili, że od początku incydentu starali się uzyskać od prezesa spółki "jasne i weryfikowalne wyjaśnienia" dotyczące problemów z wypłatami, sytuacji płynnościowej oraz statusu aktywów należących do BB Trade Estonia OÜ.

OGLĄDAJ: Co się stało z Sylwestrem Suszkiem, królem kryptowalut? Zobacz cały materiał

"Niestety, pomimo licznych nadzwyczajnych posiedzeń, dodatkowych pytań oraz bezpośrednich próśb o wyjaśnienia, nie byliśmy w stanie uzyskać wystarczająco jasnych, weryfikowalnych i spójnych informacji" - czytamy w oświadczeniu.

"Od samego początku mieliśmy do czynienia z informacjami niejasnymi, sprzecznymi, a czasami również niezgodnymi z publicznymi oświadczeniami oraz danymi wcześniej przedstawianymi wewnętrznie. Istotne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów przedstawianych jako aktywa spółki pozostały bez odpowiedzi" - dodała rada nadzorcza.

Statement by Former Supervisory Board Members of BB Trade Estonia OÜ



Dear clients, partners, stakeholders, and members of the community,



Following our resignations from the Supervisory Board of BB Trade Estonia OÜ, we consider it necessary to provide an additional public… — laseritum (@guibuhzug) April 23, 2026 Rozwiń

"Zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie"

Według rady, ważne pytania dotyczące własności, kontroli i dostępności aktywów spółki pozostały bez odpowiedzi. W związku z tym uznano, że sprawa wymaga niezależnego zbadania przez właściwe organy.

"W związku z tym zdecydowaliśmy się złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (kuriteoteade) do Prokuratury Estonii oraz poinformować Estoński Urząd ds. Prania Pieniędzy (Rahapesu Andmebüroo), aby właściwe organy mogły ocenić sytuację w ramach swoich uprawnień dochodzeniowych i nadzorczych" - oświadczyli.

Zawiadomienie zostało również poparte przez byłego członka zarządu spółki, Dawida Grzegorza Sendeckiego.

"Wierzymy, że tylko niezależne dochodzenie może ustalić pełne okoliczności faktyczne, wyjaśnić obecny status aktywów i określić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń prawa" - podsumowali autorzy oświadczenia.

Sprawa Zondacrypto

O tym, że giełda kryptowalut Zondacrypto może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - podali dziennikarze. Prezes Zondacrypto Przemysław Kral w oświadczeniu zapewniał wówczas, że Zondacrypto jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem, a analiza money.pl jest "błędna, nieprawdziwa i krzywdząca".

Śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto wszczęła Prokuratura Regionalna w Katowicach. Według śledczych łączna wysokość szkód wynosi obecnie nie mniej niż 350 mln zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazał, że otrzymał ponad 200 sygnałów związanych z Zondacrypto.

OGLĄDAJ: "Świat bez niego będzie gorszy". Wspominamy posła Łukasza Litewkę