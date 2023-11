Bundestag zdecydował o odesłaniu do lamusa tego sprzętu. "Najwyższy czas"

Polityk: najwyższy czas wysłać faksy na emeryturę

Sondaż: firmy wciąż używają faksu

Według opublikowanego w maju badania, 82 proc. niemieckich firm nadal przynajmniej od czasu do czasu używa faksu do przesyłania dokumentów. Porównanie z wynikami badań z poprzednich lat pokazało jednak, że komunikacja w firmach coraz rzadziej odbywa się w ten sposób. Obecnie co druga niemiecka firma faksuje tylko sporadycznie lub rzadko. Jedna trzecia firm nadal korzysta z faksu często lub bardzo często. W poprzednim roku było to 40 proc., a w 2018 roku - 62 proc..