Ze świata "Dla nas wszystko jest jasne". Trwa śledztwo w sprawie Starlinków Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Tusk o pożarze przy stacji Starlink: źle to wygląda Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: miss.cabul/Shutterstock

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Prezydent Bułgarii Rumen Radew zapewnił w środę, że służby prowadzą intensywne działania wyjaśniające.

- Śledztwo jest niezwykle intensywne. Współpracujemy z agencjami partnerskimi, aby pomyślnie przeprowadzić tę operację - powiedział Radew, zapewniając, że sytuacja jest "pod kontrolą". Radew nie wskazał konkretnego państwa jako odpowiedzialnego za podpalenie, stwierdzając jedynie, że należy poczekać na wyniki dochodzenia.

Radew nie wskazał konkretnego państwa, które mogłoby odpowiadać za podpalenie. Podkreślił, że należy poczekać na zakończenie dochodzenia.

- Dla nas wszystko jest jasne, ale dochodzenie musi zostać zakończone - zaznaczył, apelując do opinii publicznej o cierpliwość.

Bułgarska prokuratura potwierdziła agencji AFP, że w sprawie prowadzone jest postępowanie. Na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono jednak zarzutów.

Opozycja pyta o Rosję

Bożidar Bożanow z opozycyjnej koalicji Demokratyczna Bułgaria (DB) zarzucił władzom, że obawiają się otwarcie przyznać, iż kraj mierzy się z rosyjskimi działaniami hybrydowymi.

- Dlaczego boi się pan wskazać Rosję? Dlaczego nie postępuje pan tak jak polski premier Donald Tusk, który wskazał Rosję w podobnej sprawie w Polsce? - pytał Bożanow, cytowany przez bułgarskie media.

Minister spraw wewnętrznych Iwan Demerdżiew zapowiedział wzmocnienie ochrony innych obiektów o podobnym znaczeniu.

Zniszczone anteny Starlink

Pierwsze informacje o zdarzeniu przekazał w poniedziałek poseł DB Iwajło Mirczew. Napisał na Facebooku, że dwóch zamaskowanych mężczyzn miało wtargnąć do chronionego obiektu w pobliżu Sofii i celowo podpalić 11 anten komunikacyjnych Starlink.

Według Demokratycznej Bułgarii do ataku doszło 9 października. Zniszczonych miało zostać 11 z 17 anten znajdujących się na terenie ośrodka. Jak podała agencja dpa, urządzenia zapewniały łączność z systemem SpaceX i były wykorzystywane w związku z wojną w Ukrainie.

Podobny pożar w Polsce

Do podobnego zdarzenia doszło 23 września w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu, gdzie wybuchł pożar naziemnej stacji systemu Starlink. Dwa dni później prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące możliwego sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego na rzecz obcego wywiadu.

We wtorek niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch obywateli Turcji, zatrzymanych dzień wcześniej w związku z tym postępowaniem. Polska Prokuratura Krajowa przekazała w środę, że trwają czynności zmierzające do przekazania podejrzanych Polsce.

W Karlsruhe niemiecka policja zatrzymała również 25-letnią Diren A., która także jest podejrzewana o udział w sprawie. Według dziennika "Bild" kolejny podejrzany został zatrzymany w Berlinie.

Podejrzenia wobec rosyjskich służb

Jak zaznaczyła agencja dpa, zarówno bułgarska opozycja, jak i polskie władze podejrzewają, że za pożarami mogą stać rosyjskie służby wywiadowcze.

Agencja zwróciła również uwagę, że bułgarskie władze starają się łączyć euroatlantycki kierunek polityki zagranicznej z bardziej ugodowym podejściem do Moskwy.

Sofia znajduje się jednocześnie pod rosnącą presją w związku z serią ataków na statki u wybrzeży Morza Czarnego. We wtorek bułgarskie władze oficjalnie przypisały ich zorganizowanie Rosji.